Betclic Elite : le show Wembanyama continue !

Le derby entre Boulogne-Levallois et Nanterre a tenu toutes ses promesses, et les Mets 92 ont dû attendre la toute fin de match pour s’imposer 92-85. C’est la 7e victoire de rang des joueurs de Vincent Collet, et ils occupent la première place de la Betclic Elite, à égalité avec Cholet (7v-1d).

Victor Wembanyama a encore été exceptionnel avec ses 30 points, 9 rebonds et 5 contres, et on retiendra plus particulièrement ses 15 points dans le dernier quart-temps, ses lancers pour redonner l’avantage aux siens à trois minutes de la fin, et encore des gestes incroyables. Comme ce « fadeaway » à 45° après un joli travail d’appuis, ou ce double-pas très compliqué sur la gauche du panier avec un panier tout en toucher.

Auteur de cinq contres, Wembanyama s’est aussi fait postérizer par Hamady N’Diaye, le vétéran de Nanterre, passé par les Wizards et les Kings en NBA.