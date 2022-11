Le bon coup de Clarkson

Avec la blessure de Mike Conley et l’avance des Blazers à deux minutes de la fin, les choses semblaient mal embarquées pour le Jazz dans l’Oregon.

En une minute, Jordan Clarkson a réglé tous les problèmes. Le Jazz était en retard d’un point, il se retrouve alors devant avec six points d’avance et va finir par l’emporter et reprendre ainsi la tête de la conférence Ouest.

« Jordan voulait la balle », explique Will Hardy pour KSL. « Il a pris beaucoup de bonnes décisions pour nous dans les fins de match. »

L’arrière a en effet enfilé huit points de suite : un panier primé, une action à trois points puis un shoot à mi-distance. « On avait la sensation que si on lui donnait assez d’espace, il aurait la capacité d’attaquer, ou de faire tourner, selon la réponse de la défense. On a aimé le fait qu’il varie ses actions dans le money time », poursuit son coach.



Le meilleur sixième homme de la saison 2020/2021 a terminé la rencontre avec 28 points, dont 15 dans le dernier quart-temps. Pourtant, il avait bien mal commencé la partie avec un vilain 0/5 en premier quart-temps…

« Je lui disais qu’il allait mettre les cinq suivants », Malik Beasley. « En première mi-temps, il ne mettait pas dedans, donc je lui disais de continuer. On dirait qu’il en a marqué dix de suite. »