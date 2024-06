Ja Morant souffre d’une entorse de la cheville

Face à une équipe du Thunder accrocheuse, les Grizzlies ont eu besoin d’un 7-0 dans les trois dernières minutes de la rencontre pour l’emporter. Une petite accélération réalisée sans Ja Morant.

En effet, à moins de quatre minutes de la fin, la star de Memphis, maladroite jusque-là (19 points à 5/20 au shoot), marche sur le pied de Luguentz Dort et se tord la cheville gauche. Ja Morant rejoint alors les vestiaires en grimaçant, aidé par Ziaire Williams. Il ne reviendra pas.

« Je ne sais pas si c’est sérieux, ça ne le semble pas. Il marchait », racontait Brandon Clarke, après avoir vu son coéquipier dans les vestiaires, pour le Commercial Appeal. « On attend », ajoutait Jaren Jackson Jr, tout juste revenu à la compétition. « On verra après la nuit, comment il se sent quand il se réveille. »

Finalement, Ja Morant souffre d’une entorse de niveau 1, soit le plus faible, et son statut sera réévalué chaque semaine. Il manquera donc d’ores et déjà le déplacement de dimanche soir à Brooklyn et on ne devrait sans doute pas le revoir avant décembre, alors que la franchise du Tennessee est déjà privée de Desmond Bane depuis quelques jours…

« C’est frustrant, mais ça fait partie du jeu. C’est dur de perdre Morant, mais en même temps, c’est aux autres de se montrer », assurait Dillon Brooks. « On va s’appuyer sur notre effectif, c’est ainsi », précise Taylor Jenkins. « Il n’y a pas de raison de s’attarder là-dessus, on a un match dans 48 heures. »

Les Grizzlies peuvent en effet être rassurés par leur passé récent sans leur meneur. La saison passée, Ja Morant avait ainsi raté 25 matchs et Memphis avait alors affiché un superbe bilan de 20 victoires pour seulement 5 défaites, grâce notamment aux belles prestations de Tyus Jones à la mène.

« On a déjà connu ça sur les dernières années, et on a perdu Desmond aussi », rappellait justement Brandon Clarke. « On a très bien joué sans Morant la saison passée, un peu moins cette année (deux matchs sans lui, deux revers). C’est toujours compliqué de ne pas l’avoir avec nous, car c’est notre meilleur joueur. Mais on doit avoir confiance en nous : on peut être bon sans lui, comme on l’a déjà fait. On doit trouver des solutions. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.