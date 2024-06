Le retour sur les terrains de Victor Oladipo reste flou

Prolongé cet été pour 18.2 millions de dollars sur deux ans, Victor Oladipo n’a pourtant toujours pas foulé les parquets cette saison. La faute à des douleurs au genou qui ne partent pas.

« Il n’y a que le temps qui le dira » répond-il au Miami Herald, interrogé au sujet de son retour. « Quand je me sentirai bien et que tout le monde sera sur la même longueur d’onde, alors je serai prêt à jouer. »

L’ancien All-Star avait pourtant participé à deux matchs de présaison, mais il est depuis à l’infirmerie. Il accompagne certes l’équipe dans son « road trip » actuel (Toronto, Washington, Cleveland, Minnesota) mais Erik Spoelstra a dit que c’était davantage pour le garder « connecté » au groupe, plus que le signe d’un retour imminent.

« Il fait beaucoup de progrès » assure tout de même l’entraîneur. « Mais les blessés, leur travail s’effectue surtout par eux-mêmes, et en coulisses. C’est une bonne opportunité pour lui de passer une semaine avec le groupe, et il pourra travailler, ce qui est surtout bien pour lui, ses émotions et sa stabilité. »

On imagine que le Heat est de toute façon extrêmement prudent avec Victor Oladipo, par rapport à son historique de problèmes physiques. Surtout que l’ancien joueur du Magic, du Thunder, des Pacers et des Rockets ne s’économise pas à l’entraînement. Et que c’est peut-être une partie du problème pour l’arrière…

« Je travaille vraiment dur », conclut-il. « Parfois, quand vous travaillez dur, vous en faites trop. C’est la vie. Mais je suis optimiste, toujours positif. C’est la vie et je vais bien. Je progresse et je suis impatient de pouvoir jouer. »

Victor Oladipo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ORL 80 31 41.9 32.7 78.0 0.5 3.6 4.1 4.1 2.6 1.6 3.2 0.5 13.8 2014-15 ORL 72 36 43.6 33.9 81.9 0.7 3.5 4.2 4.1 2.6 1.7 2.8 0.3 17.9 2015-16 ORL 72 33 43.8 34.8 83.0 0.7 4.1 4.8 3.9 2.4 1.6 2.1 0.8 16.0 2016-17 OKC 67 33 44.2 36.1 75.3 0.6 3.8 4.3 2.6 2.3 1.2 1.8 0.3 15.9 2017-18 IND 75 34 47.7 37.1 79.9 0.6 4.6 5.2 4.3 2.3 2.4 2.9 0.8 23.1 2018-19 IND 36 32 42.3 34.3 73.0 0.6 5.0 5.6 5.2 2.0 1.7 2.3 0.3 18.8 2019-20 IND 19 28 39.4 31.7 81.4 0.5 3.5 4.0 3.0 1.9 0.9 2.5 0.2 14.5 2020-21 * All Teams 33 33 40.8 32.6 75.4 0.4 4.5 4.9 4.6 2.5 1.4 2.5 0.4 19.8 2020-21 * HOU 20 34 40.7 32.0 78.3 0.4 4.4 4.8 5.0 2.3 1.2 2.6 0.5 21.2 2020-21 * IND 9 33 42.1 36.2 73.0 0.1 5.6 5.7 4.2 2.6 1.7 2.0 0.2 20.0 2020-21 * MIA 4 28 37.2 23.5 66.7 0.8 2.8 3.5 3.5 3.3 1.8 3.5 0.5 12.0 2021-22 MIA 8 22 47.9 41.7 73.7 0.4 2.5 2.9 3.5 1.6 0.6 2.0 0.1 12.4 Total 462 33 43.8 34.8 79.0 0.6 4.0 4.6 4.0 2.4 1.6 2.6 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.