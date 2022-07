Le salaire de Victor Oladipo revu à la baisse

Son salaire sera bien en-deçà de sa prolongation signée avec le Thunder (21 millions de dollars annuels pendant quatre ans) mais bien plus élevé que le minimum avec lequel il s’était engagé au Heat (2,4 millions). Selon le Miami Herald, Victor Oladipo devrait poursuivre sa route en Floride avec un contrat de deux ans pour 18 millions de dollars.

Censé toucher 8,5 millions de dollars la saison prochaine, le MIP 2018 disposera d’une option sur la seconde année. Il s’agit d’une révision du contrat qui lui avait été initialement proposé, soit un an pour 11 millions de dollars.

Le Heat offre ainsi un peu plus de perspective à l’ancien joueur du Magic, des Pacers ou des Rockets, tout en économisant quelques millions de dollars. Le remplaçant est à l’heure actuelle le cinquième plus gros salaire de l’équipe derrière Jimmy Butler (38 millions), Bam Adebayo (30), Kyle Lowry (28) et Duncan Robinson (17).