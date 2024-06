Gregg Popovich : « Les Kings prennent du plaisir à jouer ensemble »

Mike Brown avait prévenu qu’il venait aux Kings pour gagner, et qu’il n’était pas là pour gérer une phase de reconstruction. Après une première semaine catastrophe, avec quatre défaites de suite, puis deux revers injustes sur des erreurs d’arbitrage, l’ancien assistant des Warriors a trouvé la bonne formule. Ce matin, Sacramento est 7e de la conférence Ouest avec une 5e victoire de rang.

Dimanche, face aux Pistons, ils viseront un 6e succès de rang, et ce serait une première depuis 2005/06. Une saison pas comme les autres puisque c’est la dernière fois qu’on les a vus en playoffs.

« Leur rythme est difficile à défendre » reconnaît Gregg Popovich. « Ils sont physiques en défense. Ils forment simplement une bien meilleure équipe de basket et ils essaient vraiment d’adhérer au message de Mike. Je pense qu’ils vont simplement être de mieux en mieux. »

« Son sens intuitif du jeu et sa capacité à créer des relations avec les gens en font quelqu’un de si particulier »

Pour Gregg Popovich, il n’y a pas de secret, ces Kings version 2022/23 prennent du plaisir à jouer ensemble, et ça change beaucoup de choses. C’est ce qu’il avait expliqué avant le match.

« C’est l’un de mes meilleurs amis au monde » explique-t-il au sujet de Mike Brown. « Le groupe répond bien à ce qu’il demande, et ils prennent du plaisir à jouer ensemble. C’est plaisant de jouer pour quelqu’un comme lui. Son sens intuitif du jeu et sa capacité à créer des relations avec les gens en font quelqu’un de si particulier. Il est connu pour être quelqu’un avec une mentalité défensive, mais il parvient à infuser des systèmes offensifs qui collent avec tout le monde. Je suis fier de son succès, et je suis toujours heureux de le croiser. »

À propos de « mentalité défensive », Gregg Popovich estime d’ailleurs que c’est la défense des Kings qui a fait la différence en fin de 3e quart-temps et au début du 4e.

Les Spurs vont encaisser un 20-5 fatal, et ils félicitent Chimezie Metu et Davion Mitchell. « Les deux gars qui défendaient sur nous en fin de 3e quart-temps ont fait la différence. Ils ont beaucoup de gars capables de marquer des points, et ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas une surprise. Mais cette défense est solide. »