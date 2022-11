Mike Brown : « Je suis dégoûté pour nos joueurs, il y avait faute sur Kevin Huerter »

Les Kings ont longtemps mené face aux Warriors, et ils menaient même encore de 11 points à neuf minutes de la fin. Et puis Stephen « Zorro » Curry est revenu en jeu, et Golden State a retrouvé des couleurs. Au point même de passer devant, et tout s’est joué dans les dernières secondes du match.

Il y a d’abord ce refus, étrange, des Kings de faire faute alors que les Warriors n’étaient pas encore dans la pénalité. Ce sont dix bonnes secondes de perdues bêtement. Et puis, il y a ce dernier tir de Kevin Huerter. Un tir très compliqué à la dernière seconde, difficile à mettre. D’autant plus difficile que Klay Thompson le touche clairement. Les arbitres n’ont pas sifflé, et Mike Brown est évidemment très déçu : « Je suis dégoûté pour nos joueurs. C’est difficile d’être un joueur de Sacramento, et je pense qu’il y avait faute sur Kevin Huerter« .

Pour le coach des Kings, c’est difficile à accepter car ses joueurs ont élevé leur niveau de jeu, et il aimerait que les arbitres en fassent de même. D’autant que son équipe avait aussi perdu de manière injuste à Miami après un buzzer beater de Tyler Herro, entaché d’un marcher.

« Je veux qu’en fin de match, quelqu’un prenne ses responsabilités et fasse le bon coup de sifflet. Un gars a été touché au bras sur son tir à 3-points, c’est une faute. Un gars fait six, quatre ou trois pas, c’est un marcher. On voulait se donner une chance de gagner en prolongation, mais comme à Miami, j’ai demandé à l’arbitre s’il y avait faute. Il m’a dit que non, alors que c’était clairement une faute. »

« La NBA sait que c’est une faute, et en gros, ils vont nous dire qu’ils ont loupé cette faute. Mais à l’arrivée, on aura toujours perdu »

Pour sa part, Kevin Huerter a refusé de s’exprimer sur le sujet en conférence de presse. En revanche, il a donné son avis sur les réseaux sociaux : « La seule chose qu’on puisse faire à ce stade, c’est se prendre une amende. Aucune prise de responsabilité. »

Ce qui agace Mike Brown, c’est que la NBA, comme chaque lendemain de match, va publier son rapport sur les éventuelles erreurs d’arbitrage dans les deux dernières minutes. Et comme pour le match de Miami, elle va reconnaître que les arbitres se sont trompés. « La NBA sait que c’est une faute, et en gros, ils vont nous dire qu’ils ont loupé cette faute. Mais à l’arrivée, on aura toujours perdu. »