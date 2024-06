Les Kings reçus 5 sur 5 !

Les courbes se sont croisées pour les Kings et les Spurs, et cette nuit, les coéquipiers de De’Aaron Fox remportent une 5e victoire de suite, tandis que les Spurs sont désormais 13e de la conférence Ouest. Vainqueurs 130-112, les Kings ont eu besoin de deux « runs » pour faire la différence. Le premier en début de match avec De’Aaron Fox et Kevin Huerter à la manoeuvre pour donner très rapidement 10 points d’avance (14-4). Les Spurs vont reprendre leurs esprits, et la suite sera plus équilibrée (63-56 à la pause).

Plusieurs fois, les partenaires de Devin Vassell vont égaliser, mais sans jamais passer devant. Alors Sacramento va porter le coup de grâce. Le tandem Fox/Monk signe un 7-0 pour terminer le 3e quart-temps.

La coupure ne freine pas ce « run » qui se transforme en 11-0 puis en 20-5. Après trois minutes dans le dernier quart-temps, Sacramento s’est redonné de l’air (102-87) et ce sont Domantas Sabonis et Harrison Barnes, à coups de 3-points, qui se chargent de valider cette 5e victoire de suite, synonyme de 7e place à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La qualité du collectif. On ne veut pas s’enflammer mais par moments, ces Kings 2022/23 rappellent les Warriors… Cela bouge tout le temps, et le duo Fox/Huerter a un air des « Splash Brothers ». Ce qui est intéressant, comme au Golden State de la grande époque, c’est le jeu sans ballon après pick-and-roll pour offrir des solutions au porteur de balle. Résultat, une foule de possibilités en attaque, et pour la première fois depuis 35 ans, l’équipe inscrit au moins 120 points dans cinq matches de suite !

– Le dunk de Jeremy Sochan. Si vous êtes nostalgiques des dunks de Blake Griffin, Jeremy Sochan nous a gratifié d’un immense poster avec ce jet de ballon dans le cercle caractéristique de certains « posters » de Blake Griffin.

https://dai.ly/x8fm1r2

– La série des Kings. Dimanche, les Kings viseront face aux Pistons une 6e victoire de suite. Cela ne leur est plus arrivé depuis la saison 2004/2005 !

TOPS/FLOPS

✅ De’Aaron Fox. Un 5 sur 5 aux tirs en premier quart-temps a placé sa formation sur les bons rails. Il joue juste, n’en fait jamais trop, et il défend de mieux en mieux. Il délivre 8 passes et perd aucun ballon, et son +/- en dit long sur son impact : +36 !

✅Malik Monk. Comment les Lakers ont-ils pu laisser partir un tel joker ? C’est lui, entre la fin du 3e quart-temps et le début du 4e qui donne le coup de boost pour repousser les Spurs. S’il monte en puissance et que Sacramento s’installe durablement dans le Top 8, ce sera un candidat au titre de meilleur 6e homme.

✅ Devin Vassell. Il engrange un maximum de confiance en l’absence de Keldon Johnson, et il montre qu’il sait tout faire. Les fondamentaux sont là, et balle en main, il peut créer son shoot à mi-distance ou près du cercle. Très peu de déchets.

⛔ Jakob Poeltl. Après son meilleur match en carrière face aux Blazers, l’Autrichien n’a pas pesé sur la rencontre. A la traine pour défendre sur Sabonis, il a souffert du mouvement permanent de l’attaque des Kings.

LA SUITE

Sacramento (8v-6d) : réception de Detroit dimanche

San Antonio (6v-10d) : déplacement samedi à Los Angeles pour affronter les Clippers

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.