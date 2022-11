Affaire Josh Primo : accord trouvé entre l’ancienne psychologue du club, les Spurs et le basketteur

Alors qu’elle avait décidé de porter plainte contre Josh Primo, qu’elle accusait de s’être exhibé durant ses séances individuelles privées, mais aussi les Spurs pour avoir « ignoré ses rapports répétés sur l’exhibitionnisme » du joueur dans l’espoir de « dissimuler ses actes », le Dr Cauthen ne portera pas l’affaire devant les tribunaux.

Son avocat, Tony Buzbee, a ainsi indiqué que la psychologue, le basketteur et la franchise « avaient accepté de régler » les plaintes émises, moyennant sans doute un accord financier.

Président de la holding qui détient les Spurs, RC Buford a réagi par un communiqué.

« La situation concernant Josh Primo est une affaire que nous prenons au sérieux. Depuis que nous avons pris connaissance des allégations, nous avons pris, et nous continuons de prendre, des mesures pour nous assurer que toutes les parties concernées sont traitées avec dignité et respect. Nous savons que nous le devons au Dr Cauthen, à nos joueurs, à notre personnel et à notre communauté. En tant qu’organisation, nous évaluons et affinons continuellement nos processus afin qu’ils reflètent les valeurs et la culture de ce que nous aspirons à être chaque jour. À cette fin, nous avons décidé de collaborer avec le Dr Cauthen et d’autres experts dans le but de revoir et d’améliorer nos processus et pratiques sur le lieu de travail. Il s’agit d’une opportunité d’apprentissage pour nous, et nous sommes certains qu’elle nous rendra meilleurs à l’avenir. »

Reste désormais à voir ce que cela signifie pour Joshua Primo, qui ne passera donc pas devant les tribunaux, lui qui fêtera ses 20 ans dans un mois et qui, après avoir été libéré, se retrouve désormais « free agent » non protégé.