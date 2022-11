À l’aide d’un logiciel, Brook Lopez a amélioré son tir

Pendant ses huit premières saisons, Brook Lopez avait inscrit seulement trois paniers primés, en 31 tentatives. Puis, à partir de la saison 2016/2017, l’ancien joueur des Nets est devenu une arme redoutée derrière l’arc, plus particulièrement à Milwaukee dans la conquête du titre en 2020/2021.

Sans être énorme, son 34 % de réussite à 3-pts depuis six saisons (649 tirs primés marqués) reste très correct pour un pivot de sa taille (2m13). Néanmoins, cet été, et à 34 ans passés, il voulait encore s’améliorer dans ce domaine.

« J’ai énormément bossé mon tir pendant l’intersaison pour devenir un meilleur shooteur », racontait-il à The Athletic il y a quelques jours. « J’ai un peu changé mon tir. J’ai confiance car j’ai beaucoup bossé. J’ai pas mal travaillé avec Noah. »

Noah, ce n’est pas le nom d’un coéquipier ou d’un coach particulier, mais le diminutif de « Noah Shooting System« . Il s’agit d’un système, avec une caméra placée au-dessus du cercle et un ordinateur, qui permet de mesurer les données des shoots en temps réel : la courbe du tir, l’endroit du cercle où le ballon arrive (devant, derrière ou rien que le filet), si le tir est bien dans l’axe ou plutôt à droite ou à gauche…

Brook Lopez a donc pris quantité de shoots avec une voix numérique qui lui donnait immédiatement les statistiques de son shoot, après chaque tentative.

« C’est génial car on a un retour direct », explique le champion 2021. « Ce sont beaucoup de répétitions. J’ai trouvé ça très utile, c’était génial. Peut-être pas pour tout le monde, mais comme j’aime les chiffres, j’ai trouvé ça cool. On peut voir visuellement que l’on s’améliore. »



Une bonne courbe, mais une tendance à pencher vers la gauche

Les résultats des premiers shoots ont démontré que la courbe, qui doit idéalement se situer entre 40 et 50°, de Brook Lopez était très bonne. « Je suis probablement autour de 44°, alors qu’on pensait que j’étais plus haut. Un peu en-dessous de 45, c’est optimal. »

Ensuite, pour enchaîner encore davantage les « swish » et éviter que le ballon ne frappe le cercle et ne ressorte, le pivot des Bucks a changé la position de ses pieds. D’abord resserrés, puis écartés, toujours dans l’optique de trouver la bonne combinaison. « On a tenté plein de choses. Des séries de 25 tirs avec les pieds comme ça, puis une série avec les pieds d’une autre façon. »

Ainsi, avec son équipe, Brook Lopez découvre qu’il génère trop de puissance avec ses jambes, qu’il amène la balle sur sa gauche et derrière sa tête. Il doit donc ramener la balle devant son visage et davantage à droite de son corps. « Être plus droit, car on a vu que ça expliquait pourquoi mes shoots allaient un peu à gauche, un peu à droite », précise-t-il. « On essaie de corriger ça. »

Des détails qui font la différence, comme on avait pu le remarquer avec Stephen Curry la saison passée. Un simple changement d’appuis au moment de dégainer (sur la pointe des pieds alors qu’il shootait habituellement avec la plante des pieds) avait déréglé le MVP des Finals 2022, le meilleur shooteur de l’histoire, pendant plusieurs semaines.

Pour Brook Lopez, ce recalibrage commence visiblement à payer. Il sort d’un 7/9 derrière l’arc face aux Cavaliers et grâce à cette belle prestation, il affiche 39 % de réussite à 3-pts cette saison. S’il finissait avec une telle moyenne, ce serait alors sa meilleure saison en carrière.