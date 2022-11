Anthony Edwards en quête de régularité et d’exemplarité

Malgré un bilan négatif au bout de quinze matchs (sept victoires et huit défaites), les Wolves semblent repartir de l’avant depuis quelques jours, grâce à leurs deux succès obtenus face aux Cavaliers puis face au Magic.

Si les absences de Donovan Mitchell et Jarrett Allen puis Paolo Banchero ont sans doute bien aidé la franchise de Minneapolis, il en va de même pour les réveils de D’Angelo Russell, dimanche soir, et maintenant Anthony Edwards, la nuit dernière, alors que Karl-Anthony Towns a également haussé le ton récemment.

Pour « Ant-Man », ce match remporté aisément contre Orlando lui a d’ailleurs donné l’occasion d’établir sa meilleure sortie de la saison, avec 35 points, 8 rebonds et 6 passes, à 12/20 aux tirs et 7/13 à 3-pts, en 39 minutes !

Et, même s’il regrette de ne pas avoir pu scorer davantage, car il a « raté des lancers-francs [4/7, ndlr], des layups et des 3-pts ouverts », l’arrière de Minnesota a été celui qui a parfaitement lancé son équipe dans cette partie, avec ses 19 points inscrits dans le seul premier quart-temps…

« Son excellent démarrage nous a de toute évidence lancés dans la rencontre », jugeait ainsi son coach, Chris Finch. « Il a été rapide et décisif, alternant efficacement le jeu avec et sans ballon. Ensuite, il est revenu dans le second quart-temps en faisant bien bouger la balle et tout le monde a en quelque sorte alimenté le jeu. Puis il a recommencé à accélérer dans le troisième quart-temps [10 points, ndlr] contre leurs ‘switchs’ et il a été capable de se rendre sur la ligne des lancers-francs. »

À 21 ans, il reste un jeune joueur en apprentissage

Déjà engagé dans sa troisième année NBA, à seulement 21 ans, Anthony Edwards peine pour le moment à exploser comme prédit par certains, faisant preuve d’irrégularité au shoot et dans ses prestations, de chaque côté du terrain.

« J’essaie encore d’assimiler les choses », reconnaissait-il. « C’est ma troisième année dans la ligue. Mais je devrais être un peu meilleur en ce qui concerne la régularité, match après match. Je cherche toujours ma routine, mes habitudes, des moyens de dominer chaque soir et je pense que, plus je regarde les vidéos, mieux je me débrouille. »

De nature confiante, Anthony Edwards comprend évidemment que les Wolves en attendent davantage de lui sur le parquet. Notamment en termes de régularité, lui qui est plus que quiconque conscient qu’il doit « trouver un moyen d’être concentré, à chaque match, dès le début » pour le bien du collectif et des résultats de Minny.

Désireux de montrer l’exemple dans l’équipe, comme suggéré par son coach, le premier choix de la Draft 2020 tâchera pour commencer d’avoir une influence positive en défense. Un aspect du jeu où il lui arrive encore de se faire reprendre par Chris Finch, lors des séances vidéo.

« Je suis fatigué de me retrouver sur la vidéo, en ce qui concerne le jeu sans ballon », conclut-il sans se cacher, à ce sujet. « Sur le ballon, je reste assez bon mais, loin du ballon, je me retrouve toujours sur la vidéo. [Hier soir], je me disais juste : ‘Je ne serai pas sur la vidéo demain’. »