LaMelo Ball, la rechute

Quand ça veut pas…

À peine revenu au jeu après sa longue absence due à une blessure à la cheville gauche, pour deux matchs en Floride contre Miami puis Orlando, LaMelo Ball pensait pouvoir poursuivre sa montée en puissance à domicile, avec la réception des Pacers. C’est râpé !

À moins de deux minutes de la fin du match, après avoir scoré 26 points, le premier match à la maison de sa saison a tourné au cauchemar pour le meneur qui tentait de sauver un ballon qui sortait en touche. Emporté par son élan, il a perdu son appui avant de se tordre la cheville, ayant rencontré le pied d’un spectateur du premier rang.

En plus d’une nouvelle défaite (125-113), la neuvième sur leurs dix derniers matchs, les Hornets perdent donc à nouveau leur maître à jouer, alors même qu’il semblait retrouver son tout meilleur niveau. « Il était superbe [hier] soir », a ainsi commenté Steve Clifford.

Une infirmerie qui ne désemplit pas…

« C’est très difficile mais on doit rester professionnel », explique Kelly Oubre Jr., l’un des vétérans du groupe, sur ESPN. « C’est le basket, ce genre de chose peut arriver. On doit tout simplement prendre la suite avec les gars qui sont en tenue et qui sont prêts à jouer. »

Outre LaMelo Ball, les Hornets n’arrivent pas à vider l’infirmerie cette saison, squattée par Cody Martin qui n’a joué qu’un match à cause de soucis au genou et aux quadriceps, par Gordon Hayward qui a raté les huit derniers matchs à cause d’une blessure à l’épaule, ou encore par Dennis Smith Jr, Terry Rozier et le rookie Mark Williams alternativement, tous trois touchés à une cheville.

« On sait tous qu’à un moment donné, on aura tout le monde avec nous et j’ai hâte qu’on en arrive là », ajoute PJ Washington, qui préfère rester optimiste donc. « Mais, en ce moment, le problème est qu’on perd nos matchs donc on doit trouver des solutions pour engranger quelques victoires. »

https://www.youtube.com/watch?v=gQ79SdHtCtk

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.8 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 Total 184 32 42.7 37.4 83.4 1.3 4.9 6.2 7.4 3.1 1.6 3.3 0.3 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.