À 00h00, Rudy Gobert retrouve Donovan Mitchell lors du duel entre les Cavaliers et les Wolves. On aura aussi un oeil à Philadelphie, où les Sixers reçoivent le Jazz, et à Chicago, qui fait face à Denver.

La soirée se termine à Los Angeles, où les Nets de Kevin Durant peuvent encore enfoncer les Lakers…

Programme complet

18h00 | New York – Oklahoma City (beIN Sports Max 9)

00h00 | Cleveland – Minnesota

00h00 | Washington – Memphis

01h30 | Philadelphie – Utah

02h00 | Chicago – Denver (beIN Sports Max 4)

03h00 | Sacramento – Golden State

03h30 | LA Lakers – Brooklyn