Corey Kispert se retrouve

À peine dix paniers primés par match, environ 32% de réussite… Depuis le début de saison, Washington est l’un des très mauvais élèves en matière d’adresse longue distance. Pour battre le Jazz cette nuit, sans Bradley Beal, les Wizards ont signé leur meilleure performance de l’année derrière l’arc avec 16 paniers à 3-points, sur 36 tentatives.

Ce bon ratio a coïncidé avec le meilleur match de Corey Kispert. Alors qu’il n’avait pas encore dépassé la barre des dix points cette saison, l’ailier a planté 18 points, sans rater le moindre tir (6/6 dont 4/4 de loin et 2/2 aux lancers-francs), avec 4 rebonds et 2 passes décisives.

Une efficacité maximale qu’il explique par son temps de jeu, plus important que d’habitude. « On m’a donné suffisamment de temps pour que je puisse poser mon jeu et me dérouiller. Rien n’a vraiment changé dans la façon dont je me suis préparé ou ce que j’ai fait ou mangé pour le déjeuner aujourd’hui, c’était juste une question de temps », pense en effet l’intéressé, qui est resté 29 minutes sur le parquet.

En jeu pour shooter

Il n’avait pas joué autant durant cette saison, qu’il a démarrée plus tardivement que les autres. Gêné par une entorse de la cheville, il avait dû faire l’impasse sur les huit premières rencontres de cet exercice. Depuis son retour de l’infirmerie, le 15e choix de la Draft 2021 s’était montré discret dans l’attaque des Wizards.

Ce match est venu rappeler à Kristaps Porzingis et aux autres qu’il est « l’un des meilleurs shooteurs de l’équipe ». « Quand il trouve ce rythme et verrouille son tir, les défenses doivent faire des choix. Ce que j’aime chez lui, c’est à quel point il est bon pour couper vers le cercle. Dans beaucoup de situations, il joue comme un vétéran avec dix ans d’expérience. Il fait les bonnes lectures, des coupes difficiles, toutes les bonnes choses », salue le Letton.

L’ancienne star de Gonzaga, devenue « role player » dans la Grande Ligue essaie de ne pas se mettre de pression par rapport à ses missions actuelles. « C’est la raison pour laquelle je suis arrivé dans cette ligue. C’est mon job de rentrer en jeu et de shooter. Quand les tirs ne tombent pas, c’est frustrant c’est sûr. Mais ça vaut le coup des soirées comme ça, où tout va bien », s’enthousiasme le shooteur.