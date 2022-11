Malgré la blessure de Cameron Johnson, Jae Crowder ne réintègrera pas les Suns

Cela fait désormais quelques semaines que la saison a démarré, et Jae Crowder est toujours bloqué chez lui. En accord avec les Suns, l’ailier fort n’avait pas retrouvé l’équipe lors du « training camp », attendant un transfert.

Sauf qu’aucun « trade » ne s’est matérialisé, malgré l’intérêt de plusieurs équipes, et comme son remplaçant dans le cinq de Phoenix, Cameron Johnson, s’est blessé pour plusieurs mois, on aurait pu envisager une réintégration de l’ancien joueur de Boston, Dallas ou encore Miami. Sauf que Brian Windhorst et Tim Bontemps réfutent l’idée.

Au contraire, dans leur podcast, les deux journalistes d’ESPN expliquent que Phoenix a réactivé les pistes afin de transférer Jae Crowder, mais que son contrat expirant rend tout échange compliqué pour les Suns, qui souhaitent en effet récupérer un ou plusieurs joueurs susceptibles d’aider le club à court terme.

Une stratégie que confirment SNY et Yahoo! Sports, qui expliquent que Phoenix serait prêt à envoyer Jae Crowder vers Milwaukee ou Miami, à condition de récupérer au minimum Grayson Allen et Max Strus.