Pas de changement dans le cinq majeur pour les Wolves

Les temps sont durs chez les Wolves. Depuis la victoire contre les Lakers, Rudy Gobert et sa bande affichent une seule victoire en sept matches. La dernière défaite contre les Grizzlies fut logique, Ja Morant et ses coéquipiers ayant totalement contrôlé la partie.

Comme ces derniers jours, la défense a encore été défaillante, l’attaque sans imagination… Bref, ça ne tourne pas rond à Minnesota mais Chris Finch reste optimiste.

« Je continue de croire que cette équipe est bonne. Mais on est trop irrégulier pour l’être pour l’instant », constate le coach pour Twin Cities. « Au moins, là, on est resté dans la rencontre aussi longtemps que possible. Ce qui n’était malheureusement pas toujours le cas récemment. »

C’est bien peu pour se réjouir face à une crise qui dure. Anthony Edwards n’est pas à prêt à se satisfaire de ce maigre lot de consolation.

« On ne veut pas de victoire morale, on veut des vraies victoires », a précisé l’arrière. « Je me moque de ces discours du type ‘l’effort était là’. Les petites victoires, du style ‘résister en première mi-temps mais pas en deuxième’, ce n’est pas suffisant. On doit tout donner pendant toute la rencontre. On doit jouer avec le sentiment du désespoir car on a perdu beaucoup de matches. »

Une « fenêtre de six à huit minutes » fatale

Comme une spirale négative s’est enclenchée chez les Wolves, n’est-ce pas le moment de changer quelque chose pour provoquer un électrochoc ? En changeant de cinq majeur par exemple, qui est toujours resté le même (sauf pendant l’isolement de Rudy Gobert) : D’Angelo Russell, Edwards, Jaden McDaniels, Karl-Anthony Towns et le pivot français.

« On considère les changements de formations, de rotations tout le temps », commence l’entraîneur. « Mais je ne sais pas si on estime que c’est le problème à 100%. Changer le cinq majeur ? Je n’en suis pas là. »

Quel est donc le principal problème ? Le même qu’il y a quelques jours : un effet boule de neige quand les choses ne tournent pas dans le sens des Wolves.

« Dans ces matches, il y a une fenêtre de six à huit minutes où on fait beaucoup d’erreurs en défense, comme en attaque avec des ballons perdus. Et c’est une mauvaise combinaison », analyse Chris Finch. « Si on peut atténuer cette période, ce qu’on n’a pas été capable de faire, je suis assez confiant sur notre capacité à sortir de cette mauvaise passe. »