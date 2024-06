Austin Rivers tire déjà la sonnette d’alarme chez les Wolves

« Julius Randle a parfois donné l’impression de faire un H.O.R.S.E. Ça ressemblait à ça. » Austin Rivers ne mâche pas ses mots après le revers des Wolves contre les Knicks. Il faut dire que Minnesota a montré un visage inquiétant en défense.

Toujours privée de Rudy Gobert, encore à l’isolement, l’équipe a encaissé 76 points en première mi-temps ! Les Knicks shootaient alors à 50% de réussite et profitaient des nombreux espaces laissés. Il y eut jusqu’à 27 points d’avance dans ces 24 premières minutes…

« Il faut qu’on soit davantage dedans, qu’on soit plus concentré », explique Austin Rivers pour le Star Tribune. « On doit savoir qui on affronte, on doit respecter ce sport. On n’est pas en mesure d’aborder les matches de manière légère. On doit se salir un peu les mains car l’intensité physique, l’énergie ne sont pas là encore cette saison. »

Les Wolves ont laissé des shoots ouverts à New York et Karl-Anthony Towns a trop souvent manqué d’agressivité face à Julius Randle, qui terminera avec 31 points et 8 paniers primés. Le repli ne fut pas brillant non plus.

« Dès qu’on prend des coups, on explose. Chaque match, on se retrouve à vingt points d’écart ! »

Cette défaite (120 points encaissés), la quatrième en cinq matches, le prouve de manière éclatante : cette équipe de Minnesota n’est pas tranchante en défense.

« On est dans le dur et je ne sais pas pourquoi », commente Anthony Edwards. « On doit trouver les solutions car en ce moment, on est soft. C’est ce que se disent nos adversaires. Ils viennent en pensant pouvoir nous dominer, nous écraser. C’est ce qu’il se passe : dès qu’on prend des coups, on explose. Chaque match, on se retrouve à vingt points d’écart ! »

Est-ce donc bien un problème mental comme l’arrière semble le dire ? Le coach accrédite cette thèse : Minnesota ne résiste pas quand le niveau monte, et dès lors, l’équipe coule.

« On arrive de temps en temps à jouer dur et puis, on fait des erreurs ou un joueur va nous faire mal », analyse Chris Finch pour Pioneer Press. « Et là, ça fait effet boule de neige. Voilà pourquoi on accuse de gros retards dans ces rencontres. On doit faire mieux : jouer plus dur, plus longtemps et de manière plus régulière. »

C’est aussi le constat d’Austin Rivers, qui reste optimiste pour la suite, malgré un début de saison décevant (5 victoires – 6 défaites) du côté de Minneapolis. « Ce qui est frustrant, c’est que nos difficultés sont en notre mains. On peut les corriger. Ce n’est pas comme si on avait des problèmes au shoot ou pour marquer des points. On peut trouver les solutions, c’est le bon côté des choses. »