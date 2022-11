Les Kings enfoncent un peu plus des Lakers privés de LeBron James

Jusqu’où s’arrêtera la descente aux enfers des Lakers ? Cette nuit, pour la deuxième fois de la saison, ils viennent effectivement d’enchaîner un cinquième revers de rang. Et ce sont les Kings qui, au terme d’une rencontre très accrochée, les ont cette fois-ci dominés (120-114), avec notamment un super De’Aaron Fox (32 points, 7 rebonds, 12 passes).

Épaulé par un bon Domantas Sabonis (21 points, 10 rebonds, 6 passes), le meneur de Sacramento a ainsi eu le dernier mot dans le money-time de ce mano-a-mano, face à Anthony Davis (24 points, 14 rebonds, 3 contres), Russell Westbrook (21 points, 11 passes) et consorts.

« Offrant » du même coup le pire bilan de la ligue à Los Angeles, à égalité avec Houston : deux victoires après douze matchs…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— De’Aaron Fox, patron du money-time. Auteur d’un joli double-double, le meneur des Kings s’est surtout distingué en fin de partie, avec 10 points et 4 passes dans le quatrième quart-temps, pour forcer la décision avec plusieurs gros shoots dans les moments chauds. Et cela commencerait presque à devenir une habitude pour lui, car on se rappelle qu’il avait par exemple tué le Magic au buzzer, il y a une semaine. À bientôt 25 ans, et alors qu’il pratique le meilleur basket de sa carrière, il prouve ainsi qu’il brigue plus que jamais une place au All-Star Game…

— Anthony Davis et Russell Westbrook ont fait de leur mieux… En l’absence de LeBron James, le duo Westbrook/Davis était évidemment chargé de porter tous les espoirs des Lakers aujourd’hui. Ensemble, ils ont plutôt répondu présent tout au long du match, mais cela n’a encore une fois pas suffi au finish. La faute à un money-time mal géré, entre ballon perdu, mauvais shoots, fautes évitables et manque de consistance en défense, à partir du moment où le « Brodie » a remis Los Angeles en tête (114-113), à deux minutes de la fin…

TOPS/FLOPS

✅ Domantas Sabonis. Si Kevin Huerter, Terence Davis ou Chimezie Metu ont également montré de belles choses cette nuit, on préfère retenir le nouveau double-double du double All-Star, qui monte clairement en puissance depuis dix jours, en soutien de De’Aaron Fox. Et ce qui séduit le plus chez le Lituanien actuellement, c’est qu’il ne gâche que très peu de munitions en attaque (9/15 aux tirs, 3/3 aux lancers et 2 ballons perdus), tout en restant très solide au rebond et précieux à la création, sans trop se faire malmener en défense. Même quand il affronte un joueur du calibre d’Anthony Davis.

✅ Lonnie Walker IV et Austin Reaves. Avec 19 points chacun, à de jolis pourcentages de réussite, les deux arrières des Lakers ont fait le job dans l’ombre de Russell Westbrook et Anthony Davis, tentant de compenser au mieux l’absence de LeBron James. Énergiques, volontaires et combatifs, ils semblent prendre plus d’épaisseur dans la rotation de Darvin Ham et n’ont une nouvelle fois pas démérité, mais leurs belles prestations n’ont malheureusement pas été récompensées par un succès.

⛔ Keegan Murray. Nouvelle soirée sans pour le rookie des Kings, qui accuse clairement le coup depuis début novembre. Avec ses 2 petits points en 26 minutes, à seulement 1/4 aux tirs (dont 0/3 à 3-pts), il n’a ainsi pas été à la fête, mais il aura au moins eu le mérite de ne pas forcer les choses et de laisser ses coéquipiers s’occuper de tout à sa place. En attendant d’être plus en réussite, à l’avenir…

⛔ Patrick Beverley et Troy Brown Jr. Sans LeBron James, il était difficile d’imaginer autre chose qu’une défaite pour les Lakers, avec un duo Beverley/Brown Jr. limité en cumulé à seulement 7 points et 3/14 aux tirs, dans leur cinq de départ. D’autant qu’en plus de ne pas être inspirés offensivement, les deux joueurs n’ont également pas spécialement brillé défensivement. Un match à oublier donc, comme trop souvent pour « Pat Bev », alors que « TBJR » s’est raté pour la première fois de la saison.

LA SUITE

Los Angeles (2-10) : réception de Brooklyn, dans la nuit de dimanche à lundi (03h30).

Sacramento (5-6) : réception de Golden State, dans la nuit de dimanche à lundi (03h00).