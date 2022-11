Boosté par le titre, Stephen Curry n’est pas surpris par son efficacité offensive actuelle

Comme l’a récemment déclaré Bob Myers, le GM des Warriors, « personne ne joue à son meilleur niveau » à l’exception de Stephen Curry, chez les tenants du titre depuis le début de la saison.

Après 11 matchs dans l’exercice 2022/23, le meneur est même parti sur les bases de sa meilleure saison en carrière, du moins en ce qui concerne l’attaque. Avec des moyennes gargantuesques de 32.6 points (51.2% aux tirs, 43.1% derrière l’arc) et 6.9 passes par match, « Chef Curry » établit en effet, pour le moment, son meilleur total en carrière dans la première catégorie, et son deuxième meilleur dans la seconde (il a enregistré 8.5 passes en 2013/14).

Mais surtout, il permet, à lui tout seul ou presque, aux Warriors de ne pas complètement couler, dans ce début de saison mouvementé (4-7). A l’image, notamment, de sa performance XXL face aux Kings en début de semaine, rencontre durant laquelle il survolait le « money-time » pour éviter de justesse une 6e défaite de suite à son équipe…

Bref, Stephen Curry évolue à un niveau MVP dans cette jeune saison 2022/23, même s’il est finalement un peu seul au monde, en attendant le réveil de la plupart de ses coéquipiers.

« En grande partie, [mon niveau de jeu actuel] est dû à la confiance engrangée après la saison dernière, et le titre. Puis j’ai beaucoup bossé durant l’été, donc je suis arrivé très confiant pour cette nouvelle saison » a-t-il ainsi confié, après un entrainement ce jeudi. « Ce n’est pas vraiment une surprise, c’est ce à quoi je m’attendais. »

Mais s’il explique ne pas être surpris par son niveau de jeu, le double MVP avoue quand même savourer particulièrement son efficacité, alors qu’à 34 ans, il dépasse la fameuse barre du 50/40/90 depuis le début de la saison (51.2% aux tirs, 43.1% à 3-pts, 90.2% aux lancers-francs).

« Pour les joueurs qui prennent un volume important de tirs, on parle souvent d’efficacité, de placer des standards. Et c’est dur à faire » ajoute-t-il, au sujet de ce fameux « club » qu’il avait rejoint au terme de la saison 2015/16, celle de son élection de MVP à l’unanimité. « Mais c’est quelque chose que je m’efforce de faire, car je sais les efforts que cela demande. Particulièrement les 50% aux tirs, à cause de toute l’attention de la défense. Donc si je peux être efficace et productif, tout en postant de tels chiffres, c’est quand même plutôt bon signe. »

Il porte l’attaque, mais la défense est la clé

Même si les Warriors n’ont remporté que quatre matchs en trois semaines, l’attaque se porte comme d’habitude très bien puisque le club affiche la troisième meilleure moyenne de points marqués cette saison, avec 117.3 unités par match (mais la 13e meilleure évaluation, avec 112.2 points inscrits sur 100 possessions).

En grande partie, évidemment, grâce aux efforts colossaux fournis par Stephen Curry dans ce domaine.

Mais la saison est encore longue, et la formule ne peut pas être viable pendant 82 matchs. Le meneur des Warriors ne pourra pas tout faire éternellement, et donc a bien sûr besoin d’aide en attaque, pour que les Warriors retrouvent leurs aspirations de « contenders ». Et il y a un chantier encore plus important : la défense.

« L’attaque ne nous inquiète pas. Ce sont les autres compartiments qui nous empêchent de devenir l’équipe que nous voulons être. » poursuit Stephen Curry, alors que les Warriors n’ont que la 27e défense de la ligue pour le moment (115.8 points encaissés sur 100 possessions). « Et de ce point de vue, nous sommes tous dans le même bateau. On doit tous jouer avec une énorme énergie, car la différence entre un bilan de 7-4 et 4-7, c’est la défense. »