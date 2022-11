Les Celtics enchainent un cinquième succès face aux Nuggets

Au cours de cette première soirée de weekend plutôt calme en NBA, avec très peu de grosses affiches, ce Celtics – Nuggets à Boston est clairement le duel le plus alléchant, puisqu’il s’agit d’une rencontre entre deux poids lourds de leur conférence respective, détenteurs du même bilan (8-3) et tous deux sur une série de quatre victoires.

Cependant, la réalité a été bien différente puisque le match s’est déroulé à sens unique, celui des Celtics. Devant à la pause (66-57), après avoir compté jusqu’à 18 points d’avance, la troupe de « Beantown » n’a jamais été inquiétée et s’est finalement imposée de 19 points, après avoir recreusé son écart en fin de partie (131-112).

Comme souvent, c’est le duo Jayson Tatum (34 points, 8 rebonds et 5 passes) – Jaylen Brown (25 points, 8 rebonds et 8 passes) qui a porté les Celtics, globalement très efficaces en attaque sous l’impulsion de son duo de « Jay’s », notamment dans l’exercice du tir extérieur (16/37, 43.2%). En face, un Nikola Jokic fidèle à lui-même (29 points, 8 rebonds et 3 passes), comme d’habitude, même si un peu esseulé en attaque. Les Nuggets ont été plutôt sérieux en défense, mais tout simplement dépassés par les vagues incessantes de l’attaque des pensionnaires du TD Garden.

Boston s’offre une cinquième victoire de suite et sécurise un peu plus sa place sur le podium de l’Est, tandis que Denver, malgré la défaite, reste en embuscade derrière le duo Utah – Portland, avec Memphis et Phoenix.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Payton Pritchard a refait surface. Mis au placard cette saison par Joe Mazzulla (4 matchs joués, pour 7.3 minutes), le meneur remplaçant des Celtics a eu une rare occasion de se montrer, en grande partie car le match était plié de longues minutes avant le buzzer final. Mais qu’importe, ces minutes sont forcément bonnes pour l’ancien d’Oregon, qui tente de garder la confiance sans le moindre rythme depuis trois semaines. En 16 minutes, il compile 11 points (5/6) et 5 passes.

– La justesse de l’attaque des Celtics. Depuis le début de la saison, les Celtics ne sont pas toujours très constants en défense, mais ils font toujours des dégâts en attaque. Preuve en est : ils détenaient la meilleure évaluation offensive de toute la ligue avant cette rencontre (118.5 points sur 100 possessions). Et après celle-ci, le constat est inchangé : 131 points à 55.6% aux tirs (43.2% derrière l’arc), 30 passes pour seulement 5 pertes de balle. Les C’s enchainent les « masterclass » en attaque, et les victoires suivent logiquement.

TOPS/FLOPS

✅ Les « Jay’s ». Soirée réussie pour Jayson Tatum et Jaylen Brown, comme bien souvent. Les deux ailiers ont compilé 59 points (mais aussi 16 rebonds et 13 passes) pour guider leur équipe vers la victoire, avec une efficacité tout à fait honorable (22/36 à deux). « C’est leur métier, c’est ce qu’ils font à votre défense tous les soirs. Et nous n’avons rien fait pour tenter de les arrêter » regrettait alors le coach de Denver, Mike Malone. On retient notamment une très bonne première mi-temps, sobre et efficace st surtout difficile à manoeuvrer pour la défense de Denver. Jusqu’à son 11e tir dans le troisième quart-temps, manqué, Jaylen Brown était d’ailleurs sur les bases d’une soirée parfaite, à 10/10 aux tirs.

✅ Nikola Jokic. Très fort, mais un peu esseulé. Voilà un bon résumé de la soirée du « Joker », complet durant cette partie même si son +/- de -14 n’est pas très flatteur, à cause notamment d’une défense suspecte. Alors que le match a vite tourné au vinaigre pour Denver, le pivot serbe a joué moins d’une demi-heure, certainement pour se préserver sans tarder pour la prochaine échéance.

⛔️ Michael Porter Jr. Match à oublier pour l’ailier de Denver, trop obnubilé par l’attaque, un peu moins par ses assignations défensives. Hormis 4 rebonds défensifs, son apport a été particulièrement faiblard : 7 points à 3/10 (1/6 à 3-pts). Logiquement, son +/- s’en est ressenti : -24, le plus mauvais du match.

LA SUITE

Celtics : « back-to-back » à Detroit (01h00)

Nuggets : déplacement à Chicago, dans la nuit de dimanche à lundi (02h00)