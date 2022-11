Le MVP de la nuit | Kyle Kuzma assume le costume du patron

Bradley Beal et Kristaps Porzingis absents, les Wizards étaient privés de leurs deux meilleurs marqueurs face à Dallas, mais ils ont pu compter sur un grand Kyle Kuzma afin de faire tomber la bande de Luka Doncic.

« C’est une victoire de caractère, c’est une victoire au courage, peu importe comment vous voulez la caractériser », a ainsi expliqué l’entraîneur de Washington, Wes Unseld Jr. « Ce n’est jamais idéal d’être privé de quelques joueurs, surtout quand il s’agit de deux gars qui font vraiment beaucoup pour nous offensivement ».

Heureusement, Washington a pu compter l’apport de son banc, avec 23 points de Rui Hachimura, 14 points pour Will Barton et un double-double (11 points, 10 rebonds et 4 contres) de Daniel Gafford. Et donc la grosse performance de Kyle Kuzma, qui termine avec 36 points à 14/26 au tir dont 5/11 de loin, 11 rebonds et 7 passes.

« J’ai juste trouvé un bon rythme dès le début », a expliqué l’ex-Laker. « J’ai juste vraiment affiché mes intentions pour la soirée en essayant d’être agressif, en essayant de marquer d’abord et de trouver mes coéquipiers ensuite. »

Washington lui a ainsi très souvent donné le ballon dans l’axe du terrain pour lui permettre d’attaquer la défense de Dallas à sa guise. Ce qu’il a fait avec efficacité, avant de tuer le match derrière la ligne à 3-points.