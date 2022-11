L’équipe B des Wizards surprend les Mavericks

Toujours privés de Bradley Beal (Covid-19), mais également orphelins de Kristaps Porzingis (aine), les Wizards recevaient des Mavericks en back-to-back pour tenter de mettre fin à leur spirale négative (cinq défaites en sept matchs) et retrouver un bilan équilibré.

Une mission réussie car, en dépit de l’absence de ses deux leaders, la franchise de la capitale est parvenue à surprendre (113-105) les coéquipiers de Luka Doncic (22 points, 9 rebonds, 6 passes).

Pour son retour à Washington, Spencer Dinwiddie (33 points, 6 passes) s’est surpassé et a livré sa meilleure performance de la saison mais, à l’image de toute son équipe, il est tombé sur un os, nommé Kyle Kuzma (36 points, 11 rebonds, 6 passes), encore plus inspiré pour infliger à Dallas une deuxième défaite de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Kyle Kuzma a répondu présent. Sans Bradley Beal et Kristaps Porzingis, « Kuz » s’est comporté comme le patron qu’il devait être. Agressif avec le ballon, en réussite au shoot (14/26, dont 5/11 à 3-pts), régulier et capital dans tous les compartiments du jeu, il a fait vivre un calvaire à la défense des Mavericks. Prouvant que, quand il est dans un bon soir et en confiance, l’ancien joueur des Lakers peut être un peu plus qu’une simple troisième option, condamnée à rester dans l’ombre de ses habituels leaders et attendre qu’ils forcent la décision. On en a en tout cas eu la démonstration cette nuit…

— Encore une défaite qui fait tâche pour Dallas. Il y a deux semaines, les Mavs perdaient contre le Thunder en dilapidant une avance de 16 points (!) dans les quatre dernières minutes. Ils avaient ensuite rebondi avec quatre victoires d’affilée, mais les voilà désormais sur une série de deux défaites de rang. Et, ce, sans rassurer face à deux adversaires affaiblis : le Magic sans Paolo Banchero, puis les Wizards sans le duo Beal/Porzingis. Rattrapés par leur suffisance, alors qu’ils avaient pris un super départ (22-8), les joueurs de Jason Kidd subissent là une nouvelle déconvenue en déplacement, qu’il faudra vite faire oublier à domicile…

TOPS/FLOPS

✅ Spencer Dinwiddie. Seul joueur des Mavs à surnager dans ce marasme collectif, même s’il faut aussi souligner les quelques bons passages de Dwight Powell ou Tim Hardaway Jr, l’ancien meneur des Wizards avait visiblement des comptes à régler avec son ancienne équipe. Inspiré en attaque dès le début de la partie, il a clairement été l’homme fort des Texans cette nuit, au lendemain de ses 29 points à Orlando. De bon augure pour la suite, si le reste de ses coéquipiers (et notamment Luka Doncic) parviennent à se reprendre rapidement.

✅ Rui Hachimura. Plus que Deni Avdija, l’autre pépite de Washington très en vue aujourd’hui, en particulier défensivement, le Japonais a pour le moins dynamité la défense texane en sortie de banc. Auteur de 23 points et 8 rebonds en 26 minutes, il a donc fait forte impression, de manière à signer sa meilleure sortie de la saison, en se montrant surtout sous son meilleur jour dans les deuxième et troisième quarts-temps. Au coeur de sa quatrième année dans la ligue, le 9e choix de la Draft 2019 ne demande qu’à exploser aux yeux de tous et ce genre de prestation devrait déjà l’aider à renforcer ses minutes aux yeux de son coach…

✅ ⛔ Will Barton. Si l’ailier des Wizards a su noircir la feuille de stats (14 points, 7 rebonds, 4 passes), on n’oubliera quand même pas qu’il a parfois tâtonné en attaque et multiplié les choix hasardeux, au shoot par exemple (4/12), en plus de prendre quelques bourrasques en défense. Dans la lignée de son entame de saison, finalement. Car, même si pour l’instant Wes Unseld Jr. lui maintient sa confiance en tant que leader de son banc, il se pourrait qu’il finisse par voir son temps de jeu diminuer, pour faire le bonheur des Rui Hachimura, Deni Avdija, Corey Kispert et autres Jordan Goodwin ou Johnny Davis.

⛔ Luka Doncic. Plutôt que de s’attarder sur les matchs ratés de Maxi Kleber, JaVale McGee ou Josh Green, on préfère évoquer la nouvelle prestation manquée et pleine de déchet du Slovène (8/21 aux tirs, 3/8 à 3-pts, 3/9 aux lancers et 5 ballons perdus…). Auteur d’un back-to-back compliqué, pour ne pas dire autre chose, il a cette fois-ci eu bien du mal à se défaire de Deni Avdija, l’un de ses gardes du corps attitrés. Et, quand « Luka Magic » tousse, c’est tout le jeu des Mavs qui tousse avec lui…

LA SUITE

Washington (6-6) : réception de Utah, dans la nuit de samedi à dimanche (00h00).

Dallas (6-5) : réception de Portland, dans la nuit de samedi à dimanche (02h30).