Pour Phil Knight, le divorce Nike/Irving est sans doute définitif

Nike avait simplement annoncé la suspension de sa collaboration avec Kyrie Irving suite au message du meneur de Brooklyn vers un film conspirationniste et antisémite. Mais comme le contrat entre le basketteur et l’équipementier prenait fin dans quelques mois, et que la firme de Beaverton ne souhaitait déjà pas le renouveler suite aux polémiques ayant entouré Kyrie Irving dans le passé, cela ressemblait fort à un divorce pur et simple.

Ce que confirme Phil Knight dans une interview à CNBC, expliquant ne pas imaginer de réconciliation possible.

« Je doute que nous fassions machine arrière » explique ainsi le fondateur de Nike. « Mais ce n’est pas certain … Kyrie a franchi la ligne rouge. C’est aussi simple que cela. Il a fait des déclarations que nous ne pouvons tout simplement pas tolérer et c’est pourquoi nous avons mis fin à notre relation. J’étais d’accord avec ça. »

Comme les Nets, Nike a coupé les ponts suite au refus de Kyrie Irving de présenter des excuses claires, alors que le basketteur restait flou sur ses propres convictions quant aux théories antisémites qu’il avait partagées.

« Nous étudions qui nous faisons signer, combien nous payons, mais nous ne tenons pas simplement compte du talent de l’athlète en question, mais aussi de son caractère. Ce n’est pas une science exacte, mais c’est un processus que nous suivons avec beaucoup de rigueur, et beaucoup de personnes sont impliquées », conclut Phil Knight.

Kyrie Irving est lié à Nike depuis 2011, avec une chaussure signature depuis 2014. Il s’agit des modèles parmi les plus populaires de la marque, alors que le partenariat rapporte au moins 11 millions de dollars au basketteur par an.

Nike avait d’ailleurs purement et simplement annulé de la sortie de la « Kyrie 8 », prévue pour le 8 novembre.