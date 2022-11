TyTy Washington va se dégourdir les jambes en G-League

Blessé au genou gauche depuis le 14 octobre, TyTy Washington est désormais apte à jouer. C’est même le cas depuis deux matchs, mais le rookie des Rockets n’a toujours pas vu le parquet, relégué au bout du banc de Houston.

En fait, il va d’abord faire un détour par l’antichambre, avec l’équipe G-League affiliée aux Rockets, les Rio Grande Valley Vipers, pour aller trouver du temps de jeu et des responsabilités.

« Je suis content, j’ai hâte », a déclaré le joueur au Houston Chronicle. « Je vais pouvoir jouer et trouver mon rythme, en plus de prendre du plaisir. C’est le jeu que j’adore. Je vais aller là-bas et faire ce que j’ai à faire. Et quand je reviendrai, j’attendrai mon tour et je ferai ce que je sais faire pour aider l’équipe à gagner des matchs. »

Aperçu rapidement en présaison, avec un record personnel à 8 points dans le match face aux Pacers, avant de se blesser, TyTy Washington est un de ces nombreux joueurs qui ont choisi la formule « one & done » à l’université de Kentucky. Et qui ont forcément beaucoup de choses à apprendre quand ils arrivent en NBA.

À Houston, on aime bien les allers-retours avec la G-League, notamment avec Kevin Porter Jr. qui y a passé du temps avant d’intégrer le cinq majeur. TyTy Washington est tout simplement le prochain sur la liste…

« Il a juste besoin de jouer », conclut le GM, Rafael Stone. « On place beaucoup de valeur dans la G-League, comme vous avez déjà pu le constater. Presque tous nos joueurs y ont passé du temps. En vérité, c’est l’exception quand ils n’y vont pas. Mais il revient de blessure et il a encore besoin de retrouver sa condition physique de match. Et pour ça, il lui faut des minutes, ce qu’on ne peut pas lui offrir [avec les Rockets]. On veut l’envoyer là-bas pour qu’il revienne prêt le plus tôt possible. »