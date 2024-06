Un effet Jacque Vaughn chez les Nets

Officialisé à son nouveau poste d’entraîneur principal, et pas seulement intérimaire, juste avant le derby de New York face aux Knicks, Jacque Vaughn a reçu la meilleure réponse possible de la part de ses joueurs sur le terrain.

Prêts à en découdre dès l’entre-deux, les Nets ont fait l’écart en premier quart (38-22) en route pour une victoire triomphale face au rival new-yorkais (112-85).

« Je trouve qu’on a démarré ce match avec le bon état d’esprit », a apprécié Jacque Vaughn sur ESPN. « Les titulaires ont bien établi notre volonté de jeu. On a défendu sur tout terrain, on a vraiment voulu poser notre empreinte sur le match et les gars qui sont sortis du banc ont continué à avoir le même impact. Kevin a donné le ton d’emblée avec sa capacité à être un vrai pilier pour nous, à aller aux rebonds et finir en triple-double. »

« J’ai hâte de jouer pour lui »

Effectivement auteur d’un triple-double avec 29 points, 12 rebonds et 12 passes (pour un énorme 44 d’évaluation), Kevin Durant a parfaitement dirigé son équipe vers le succès.

L’ailier superstar semble même très satisfait de pouvoir tourner la page Nash définitivement et se lancer pleinement dans ce nouveau chapitre sous la houlette de Jacque Vaughn, plus que méritant.

« Je suis content pour lui. Je sais combien il se donne à fond au quotidien », relève Kevin Durant. « Je sais combien il est impliqué dans le développement de chacun des joueurs et dans l’équipe en son entier. J’ai hâte de jouer pour lui. Tous les gars ont bien répondu à la manière dont il veut qu’on joue. Je suis impatient de voir comment on va progresser après ça. »

Avant d’être coach, et assistant chez les Nets ces huit dernières années, Jacque Vaughn était un meneur « journeyman » qui a bien roulé sa bosse, recevant la consécration à San Antonio, avec un titre NBA en 2007.

« On ne veut pas que ce soit juste pour une lune de miel »

« Je suis content pour lui. C’est un très bon gars », confirme Edmond Sumner. « J’étais content d’apprendre [qu’il était nommé head coach]. Maintenant, on est prêt à bosser dur pour lui. »

Déjà « head coach » en NBA, avec le Magic d’Orlando entre 2012 et 2015, Jacque Vaughn n’avait pas vraiment fait de miracles avec trois saisons bouclées à moins de 20 victoires en moyenne. Mais il dispose cette fois-ci d’un effectif suffisamment riche pour viser haut à Brooklyn.

« On était en grande difficulté, on a traversé beaucoup d’épreuves. Mais les gars ont de la fierté, individuellement, et on voulait simplement jouer mieux que [ce qu’on a fait depuis le début de saison] », conclut KD. « C’est ce qu’on a réussi à faire. Mais on ne veut pas que ce soit juste pour une lune de miel, on veut continuer à pousser et continuer à trouver des moyens de s’améliorer, de faire de nos faiblesses des forces et avancer à partir de là. »