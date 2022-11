Pour le GM des Warriors, Bob Myers, « hormis Stephen Curry, personne ne joue à son meilleur niveau »

11 matchs pour 4 victoires et 7 défaites, des rotations encore incertaines pour un Steve Kerr qui cherche des solutions, et une défense complètement aux abois (116.1 points encaissé sur 100 possessions, à la 27e place sur 30). Voilà comment résumer rapidement le début de saison chaotique des Warriors, très loin de leur niveau de la saison passée après trois semaines dans le nouvel exercice.

En somme, tout est compliqué à l’heure actuelle pour les Warriors, qui traversent de graves turbulences, débutées avant même le début de la saison, avec l’affaire Jordan Poole – Draymond Green.

L’état d’urgence a même été décrété chez les tenants du titre, battus cinq fois de suite à l’extérieur avant de l’emporter in-extremis à domicile face aux Kings, dans la nuit de lundi à mardi, grâce aux exploits de Stephen Curry.

« Hormis [Stephen] Curry, je pense que personne ne joue à son meilleur niveau » résumait d’ailleurs Bob Myers, longuement interrogé par The Athletic sur l’état actuel des choses pour son club, après le succès étriqué face aux Kings. « Mais tous les autres ont un plafond bien plus haut que ce qu’ils ont montré jusqu’à présent. On cherche à retrouver une bonne dynamique, et la victoire de la nuit dernière était un bon début » ajoute-t-il. « Mais oui, c’est assurément un début pénible pour nous. »

Puis le GM des Warriors de réclamer de la patience, pour ces tenants du titre qui titubent.

« Steve [Kerr] va s’en sortir, il trouvera la solution. Le plus important, c’est d’avoir une vision large. Je sais que beaucoup de fans ne veulent pas entendre ça. Mais dans ce cas présent, c’est notre réalité » poursuit-il. « Car présentement, nous ne sommes pas la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes une équipe moyenne. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut faire bien mieux. Je suis même plutôt convaincu qu’on va faire mieux. »

Le réveil du banc, la priorité actuelle

Et le premier axe de progression des Warriors est certainement l’apport du banc. En premier lieu, Jordan Poole, James Wiseman et JaMychal Green, en difficulté depuis le début de la saison, et même carrément « benchés » à certains moments par Steve Kerr face aux Kings, au profit des « two-way contacts » Ty Jerome et Anthony Lamb.

« Il s’agit de qui est le plus efficace sur le moment, je pense. Je ne suis pas plus inquiet que ça. Je le répète, c’est une longue saison, on doit être patient. En revanche, il sera intéressant d’observer où on en est à ce niveau, à la fin de la saison. Et selon moi, ce sera bien différent de ce qu’on a vu au dernier match » assure Bob Myers.

« Concernant James (Wiseman), je dirais qu’il doit jouer, tout simplement. Et Steve cherche encore le meilleur moyen de le mettre dans les meilleures dispositions pour réussir. Il a montré des bonnes choses en présaison et au début de la saison, puis il a calé dernièrement. Mais nous ne sommes pas encore inquiets, car il doit simplement jouer. On croit toujours en lui » détaille-t-il ensuite, avant d’évoquer le cas Jordan Poole, prolongé au prix fort mais clairement sous-performant jusqu’à maintenant.

« Il sort du banc. L’an passé, il était titulaire jusqu’au retour de Klay [Thompson]. N’importe quel joueur vous dira qu’il est plus facile de débuter que de sortir du banc. […] Mais il va aussi devoir trouver son rythme de croisière, s’adapter à ce qu’on attend de lui avec le groupe des remplaçants. […] Mais nous ne sommes pas inquiets, car on sait de quoi il est capable. On l’a déjà vu à l’oeuvre, pendant la saison régulière puis les playoffs. »

On ne change pas de sitôt une équipe qui a gagné

Mais dans l’ensemble, même si le produit n’est pour l’heure pas satisfaisant, Bob Myers reste confiant. Après quatre titres en huit saisons, le patron sportif du club sait qu’il suffit parfois de laisser passer l’orage.

« Je fais ce métier depuis longtemps, et je sais qu’il n’est pas très constructif de tirer des conclusions, positives ou négatives, après 11 matchs. L’an passé, nous étions à 18-2, et tout le monde assurait que nous allions gagner le titre. Puis on a perdu cinq ou six matchs de suite, on a fait face à quelques blessures, et tout le monde assurait que nous ne passerions pas le premier tour » relativise-t-il ainsi.

Pas de changements prévus dans l’effectif, donc, pour l’heure.

« On pourra refaire le point une fois qu’on aura joué 40 matchs. Mais là, il est encore tôt pour prendre des décisions importantes. […] Nous n’allons pas surréagir malgré ce départ clairement pas idéal. On va jouer malgré les turbulences. Mais que personne ne s’y méprenne : nous nous considérons comme des ‘contenders’. »