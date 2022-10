Les Warriors ne sont pas sur la même longueur d’onde

Actuellement lancés dans un « road trip » de cinq matchs dans la conférence Est, les champions en titre de Golden State sont officiellement dans le dur.

Battus par les Pistons cette nuit, les Warriors présentent effectivement un bilan négatif (3 victoires – 4 défaites), avec un triple problème : la défense en transition, le manque de mouvement de ballon et trop de fautes commises…

« Ça va prendre un peu de temps », souligne Steve Kerr sur ESPN. « On va y arriver. Je suis très confiant. Mais nos gars doivent se souder et trouver le sens de la marche. On n’a pas encore trouvé notre détermination. »

Une défense aux abois

Malgré une belle performance de Stephen Curry à 32 points et malgré Jordan Poole, auteur de 15 points consécutifs à lui seul en troisième quart, pour lui aussi dépasser la trentaine, les Warriors n’ont pas réussi à limiter l’attaque de Detroit. Pire, ils ont pris un éclat en deuxième quart, un 29-9, dont ils ne se sont jamais vraiment remis !

« On doit hausser le ton », poursuit Jordan Poole. « Quelques gars en ont parlé dans les vestiaires, on doit jouer avec un sentiment d’urgence et mettre notre jeu en place. C’est ce sur quoi on se concentre. »

Bien trop permissifs en défense, avec plus de 125 points encaissés dans quatre de leurs sept rencontres, les Warriors réalisent tout simplement l’un des pires débuts de saison de leur histoire de ce côté-ci du terrain (le pire depuis 1963 selon ESPN’s Stats & Information). Le pire pour un champion en titre à vrai dire !

« La réalité, c’est qu’on ne peut pas tout corriger », analyse Draymond Green. « On doit surtout s’occuper des choses qui nous font vraiment mal. Certaines choses qui nous font mal ne nous font pas perdre les matchs. On ne s’inquiète donc pas trop de celles-là. Mais ces erreurs qui nous plombent et nous font perdre des matchs, on doit les identifier exactement. Une fois qu’on aura fait ça, on retrouvera notre jeu. »

Une rotation à peaufiner

Avec une nouvelle rotation avec pas mal de changements sur le banc, dont les arrivées de Donte DiVincenzo et JaMychal Green ou encore le rôle plus important alloué aux « jeunes » que sont Jonathan Kuminga, Moses Moody et James Wiseman, les Warriors cherchent encore leur équilibre. Et tâtonnent donc…

« Quand on joue avec des joueurs plus jeunes, c’est plus difficile d’exécuter les systèmes des deux côtés du terrain, mais ce n’est en aucun cas leur faute », reprend Draymond Green. « Ils ont leur part là-dedans, tout comme nous autres. On doit tous ensemble trouver des solutions. Aucun d’entre nous ne joue vraiment bien en défense. »

Avec Miami, puis Orlando, puis La Nouvelle-Orléans pour boucler ce premier long voyage de la saison, les Warriors vont devoir jouer serré. Pour ne pas être obligés de cravacher si tôt dans la saison.

« L’effort a été plutôt bon globalement mais quand on n’est pas sur la même longueur d’onde, on peut avoir des gars qui essaient de faire les bonnes choses mais ça n’amène pas aux bons résultats », conclut Stephen Curry.