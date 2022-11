Giannis Antetokounmpo adore se frotter à la dureté des Hawks

Après un remarquable sans faute pour débuter leur saison, les Bucks ont bu la tasse à Atlanta lundi soir. La faute à une deuxième mi-temps au cours de laquelle les Hawks ont haussé leur niveau de jeu des deux côtés du parquet pour étouffer leur adversaire, le tout malgré l’absence de Trae Young, meilleur marqueur et passeur de l’équipe.

Pour Giannis Antetokounmpo, la victoire des troupes de Nate McMillan s’explique principalement par l’énergie que les Hawks ont mis pour inverser le cours de la rencontre que les Bucks tenaient encore en main à l’heure du repos.

« Ils sont revenus en étant plus agressifs. Ils mettaient leurs tirs, prenaient les rebonds, courraient et obtenaient des paniers faciles, ils défendaient… Ils avaient juste plus d’énergie, et je pense que nous n’avons pas été en mesure d’égaler cette énergie. C’est pour cette raison qu’ils ont pris la tête, qu’ils sont restés devant et ont remporté le match », a-t-il reconnu après la rencontre.

Un modèle de dureté et d’agressivité

Le « Greek Freak » a également eu un petit mot particulier à l’attention de ses gardes du corps d’un soir, John Collins, Clint Capela et Onyeka Okongwu, qui s’est en prime permis le luxe de lui passer deux claquettes sur la tête, signe de ce côté « peur de rien » qui règne parmi les intérieurs des Hawks et que la star des Bucks semble apprécier.

« J’aime toujours jouer contre des gens qui aiment défendre et prennent ça à cœur. Onyeka Okongwu est l’un d’entre eux. Clint Capela en est un autre, et John Collins aussi. J’aime toujours jouer contre des gens qui aiment relever le défi. C’est quelque chose qu’on peut sentir. J’ai joué contre des gens dont on savait qu’ils ne prennent pas ça trop au sérieux, ils ont de la peur dans leur esprit et vous pouvez le voir dans leurs yeux, le sentir dès la première action. Mais j’ai joué contre les Hawks de nombreuses fois, et je ne ressens pas ça et j’aime ça. J’ai conscience que les gens vont essayer de rendre mon travail difficile, et ça me va. J’aime ça », a-t-il ajouté.

Comme pour les Cavaliers, battus lundi soir par les Clippers après avoir aligné huit succès de suite, ce revers va aider les Bucks, d’autant que Giannis ne cessait de répéter que l’équipe est loin de son meilleur niveau.

En attendant les retrouvailles entre les deux équipes, dès lundi prochain, à Milwaukee cette fois, ça valait bien un hommage du « Greek Freak ».

« Je ne veux pas que ce soit facile. Je veux que ce soit un défi et chaque fois que je joue contre ces gars-là, c’est toujours un défi. Je respecte ça. Ils se sont améliorés depuis le premier jour, tous les trois. Et c’est toujours une bataille quand vous jouez contre Atlanta. Donc j’adore jouer contre Atlanta ».