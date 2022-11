Nouvelle étape pour Victor Wembanyama avec l’équipe de France

Après un changement d’équipe durant l’intersaison, puis des matches de gala et des performances réussies aux États-Unis, Victor Wembanyama va franchir une nouvelle étape ce vendredi.

Le phénomène du basket français devrait en effet connaître sa première sélection chez les A face à la Lituanie, puis sa seconde trois jours après, contre la Bosnie, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023. Comment vit-il cette première chez les grands en bleu, qui reste toujours un moment particulier dans une carrière ?

« Ce n’est pas tout à fait la première fois que je porte le maillot de l’équipe de France », rappelle-t-il dans un entretien pour Le Parisien. « J’ai déjà eu ce plaisir et cet honneur avec les équipes de jeunes. Aujourd’hui comme hier, c’est la même chose : je retrouve toujours une motivation en plus à porter ce maillot. Se battre pour son pays est toujours différent et ça donne une grande énergie intérieure. L’équipe de France, c’est quelque chose d’important pour moi, c’est un projet prépondérant : ça restera toujours dans un coin de ma tête. »

Celui qui est annoncé comme le premier choix de la Draft 2023 a déjà les idées claires sur ce qu’il va pouvoir apporter aux vice-champions olympiques.

« Je vais essayer de bien m’inclure dans le projet, de m’adapter à l’environnement en regardant comment ça se passe pour apporter deux victoires à l’équipe de France. Sur le terrain, de la fraîcheur, de la présence. À tous les niveaux mais surtout en équipe de France, le principal commence par la défense. Dans ce secteur, je vais tenter d’apporter mon énergie et du plaisir » explique-t-il ainsi.

