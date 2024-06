Joel Embiid de retour avec encore davantage de responsabilités

Les Sixers, on le sait, seront privés de James Harden pendant tout le mois de novembre en raison d’une blessure au pied droit. C’est pourquoi le retour de Joel Embiid, malade ces derniers jours, contre Phoenix était une excellente nouvelle.

Non seulement le pivot de Philadelphie a joué, mais en plus il a été bon avec 33 points, 10 rebonds et 5 passes dans la victoire face aux Suns, privés de Chris Paul en deuxième mi-temps.

« J’étais bien. Je n’ai pas bien shooté, à moins de 50% de réussite (8/21), donc je dois être agressif », affirme le All-Star pour Sixers Wire. « Il a été bon », juge PJ Tucker. « Il a été efficace, comme il l’est d’habitude. Il avait la bonne énergie, notamment en défense. »

« James Harden n’est pas là, donc je dois en faire plus avec la balle, la faire tourner et marquer »

Avec 33 unités, Joel Embiid a réalisé son deuxième meilleur match de la saison au scoring. Alors qu’il tournait tout de même à 27.2 points de moyenne à 53% de réussite au shoot avant ce duel contre les finalistes 2021, il est critique sur ses premières prestations.

« J’ai connu un début de saison moyen selon mes standards », juge-t-il. « Même si un démarrage un peu lent peut signifier tourner à 27 points de moyenne pour moi. Offensivement, je dois avoir plus la balle et faire tourner, comme dans ce match. J’ai attiré l’attention de la défense, j’ai joué simplement et trouvé mes coéquipiers pour des tirs ouverts. »

En l’absence du MVP 2018, et afin de faire donc oublier un début d’exercice qu’il estime très imparfait, le Camerounais va pouvoir élever son niveau de jeu pour porter les Sixers jusqu’en décembre.

« Je peux m’adapter à tout. Bien sûr, quand James est là, il porte la balle et organise le jeu. Quand il était là, la saison passée, je faisais plus d’écrans, j’étais bon là-dedans. Je dois m’adapter tout simplement. Je fais ce qui est nécessaire. Harden n’est pas là, donc je dois en faire plus avec la balle, le faire tourner et marquer. C’est un défi et j’aime ça. Mais même quand tout le monde est présent, je dois faire tout ça. C’est comme ça qu’on peut gagner. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.