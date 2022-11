Robert Williams III monte en intensité à l’entraînement

Où en est Robert Williams III ? Pour rappel, le 23 septembre, il est passé sur le billard pour subir une arthroscopie du genou gauche, avant de recevoir, le 17 octobre, une injection de PRP (plasma riche en plaquettes).

Le joueur de Boston a rejoint les Celtics pendant leur petit « road trip » de deux matches de suite à l’extérieur (à New York et Memphis), ce qui est bon signe même si aucune date de retour précise n’est encore donnée.

« Je dunke, oui », déclare Williams III à NBC Sports. « C’est agréable de revenir sur les parquets. Je passe à la vitesse supérieure. Même si les Celtics tentent de me retenir et veulent que je prenne mon temps. »

Le retour du finaliste 2022 devrait faire du bien aux troupes de Joe Mazzulla, tellement efficaces en attaque (la meilleure de la ligue) jusqu’à présent, mais également si poreuses en défense (25e seulement).

« On sera une bien meilleure équipe avec lui », assure Jayson Tatum au MassLive. « Je ne saurais que trop insister sur son importance, offensivement et défensivement. Il est présent, il protège le cercle, il fait des passes. Il nous manque, c’est évident, et jouer sans lui est un défi au quotidien, mais il ne faut rien précipiter. »