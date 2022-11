Will Hardy raconte le moment où il a fallu couper le cordon avec Gregg Popovich

Si le Jazz maintient le même rythme, Will Hardy fera partie des favoris pour le trophée de Coach Of The Year. Comme Taylor Jenkins à son arrivée à Memphis, Mike Budenholzer aux Hawks ou bien sûr Steve Kerr aux Warriors, l’ancien assistant des Spurs et des Celtics réalise de remarquables débuts comme « head coach ».

À 34 ans, il est le plus jeune coach de la NBA (si l’on considère que Joe Mazzulla n’est qu’intérimaire) et au Woj Pod, il a raconté son départ des Spurs. C’était il y a plus d’un an, au moment de rejoindre Ime Udoka aux Celtics. Difficile de couper le cordon avec Gregg Popovich, son mentor, qui l’avait engagé comme stagiaire en 2010…

« Ce fut une discussion difficile avec Pop car, vous savez, j’avais le sentiment de lui être redevable, ainsi qu’à la franchise. Je n’ai pas peur de dire que je me donne à fond et que j’essaie d’être quelqu’un de bien. Mais je ne suis pas non plus naïf quant au fait que les Spurs ont d’une certaine manière créé ce que je suis. Je trouve qu’ils continuent à me donner ouverture sur ouverture, et ils sont toujours si bons pour moi et ma famille… ».

« Si vous ne voulez pas que je parte, je ne pars pas »

Alors âgé de 33 ans, Will Hardy a donc demandé à discuter avec Gregg Popovich pour lui annoncer son départ et sans surprise, Coach Pop’ ne lui a placé aucun obstacle. Au contraire.

« C’était dur… Je suis allé voir Pop, et en gros, je lui ai dit : ‘Si vous ne voulez pas que je parte, je ne pars pas’. Et dans le style typique de Pop, et pas à la moindre seconde, il ne m’a fait culpabiliser, en étant du genre à dire : ‘Mais comment tu peux me faire ça ?’ À la place, il m’a dit : ‘Parlons des aspects positifs à partir, et des aspects négatifs à partir. Parlons-en’. On s’est assis, et on a eu une très longue discussion, et au final, il a été génial. Il m’a dit en gros : ‘Il faut que tu partes’. »

Onze ans après son arrivée comme stagiaire vidéo, Will Hardy a donc pris son envol, direction les Celtics auprès d’Ime Udoka, et un an après, le voilà déjà à la tête de sa propre équipe, le Jazz, où sa philosophie de jeu fait déjà des miracles avec un groupe largement renouvelé.