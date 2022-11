Passés de snipers à l’artillerie lourde, les Wolves changent leur mode d’attaque

Actuellement sans Rudy Gobert, malade et à l’écart de l’équipe, les Wolves sont surtout dans le ventre mou de la conférence Ouest avec un bilan tout juste à l’équilibre, à cinq victoires pour autant de défaites.

Victorieux des Rockets pour mettre fin à une série de trois revers consécutifs, Minnesota n’a clairement pas encore trouvé son identité de jeu cette saison, après un été qui a bouleversé l’effectif, et l’équilibre de ce jeune groupe.

En l’occurrence, la saison passée, les Wolves étaient l’équipe qui tentait le plus de tirs à 3-points, avec plus de 41 tentatives en moyenne par match, pour 36% de réussite (au 12e rang). Cette année, à l’inverse, Minnesota n’en tente plus que 35 tirs de loin en moyenne (à la 11e place dans la Ligue) pour un tristounet 32% de réussite, parmi les bonnets d’âne de NBA avec le troisième pire pourcentage.

« Je ne pense pas qu’on sera une des équipes avec le plus gros volume de tirs à 3-points comme on l’a été par le passé, du moins certainement pas dans les semaines à venir », confirmait récemment Chris Finch.

« On s’en fout des pourcentages ! Les tirs vont finir par tomber dedans »

Avec le départ de Malik Beasley pour Utah, les Wolves ont certes perdu un de leurs snipers attitrés durant l’intersaison. Mais les shooteurs de Minny n’ont surtout pas encore réglé la mire, à l’image d’un Anthony Edwards pour le moins emprunté offensivement (il vient seulement de réussir son premier dunk face à Houston) à 36%, d’un Karl-Anthony Towns à 35% ou pire encore d’un D’Angelo Russell à 27%…

« On ne shoote pas aussi bien qu’on le voudrait, mais si on continue à se faire confiance les uns les autres, qu’on continue à se faire les passes et qu’on reste dans le rythme de notre attaque, je pense que les choses vont se mettre en place pour tout le monde », positive Karl-Anthony Towns dans The Athletic.

Encore en plein réglages, les Wolves ne disposent finalement que de deux joueurs avec des pourcentages décents derrière l’arc : Taurean Prince à 46% et Kyle Anderson à 50%. Mais ce dernier n’en tente que très peu…

« On s’en fout des pourcentages ! Les tirs vont finir par tomber dedans », martèle Kyle Anderson. « On s’en fiche d’être dans les vingtièmes de la Ligue au pourcentage à 3-points. Les shoots vont finir par rentrer. »

« Tout ça est encore tout nouveau pour nous »

Avec leur raquette XXXL, les Wolves ont changé leur fusil d’épaule assez radicalement par rapport au « run & gun » de la saison passée. Il est donc logique et prévisible que ça coince un peu au fur et à mesure que la transition d’un style de jeu à l’autre opère. En attendant, ça gamberge un peu trop.

« On réfléchit trop », poursuit D’Angelo Russell. « Tous autant que nous sommes, et moi le premier. Ça fait partie du processus. Tous les gars sont dans des situations qu’ils n’ont jamais connus auparavant. »

En attendant le retour du pivot tricolore, qui ne devrait pas tarder, les Wolves disposent encore de deux matchs à domicile, face à New York puis face à Phoenix, pour capitaliser sur les progrès récents de leur fonds de jeu avant de s’envoler pour un « road trip » de quatre matchs consécutifs qui s’annonce périlleux.

« On doit apprendre à jouer avec et autour de [Gobert] », conclut D’Angelo Russell. « Quand il n’est pas sur le terrain, on est une équipe différente et on doit aussi apprendre à jouer sans lui. Il y a beaucoup de variables qui entrent en ligne de compte, notamment la dynamique de nos intérieurs selon s’ils jouent ou pas, ou comment ils partagent le temps de jeu. Tout ça est encore tout nouveau pour nous. »