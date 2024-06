Une Luka 1 « Fire Red »

Comme on pouvait s’y attendre, Luka Doncic est brillant sur ce début de saison et offre donc la meilleure publicité à sa première chaussure signature, la Luka 1. Jordan Brand a soigné son dernier petit bijou et vient garnir sa belle collection d’un nouveau coloris « University Red ».

Le modèle à la tige entièrement blanche et donc assortie de finitions en rouge vif au niveau de la languette, de l’intérieur du col, de la tirette et de la semelle. Les logos « Jumpman » ressortent également en rouge.

Le modèle est déjà disponible sur StockX et devrait rapidement investir le marché mondial.

(Via NiceKicks)

—

