Quels records de précocité pour Victor Wembanyama ?

Les Metropolitans 92 ont consolidé leur seconde place au classement de la Betclic Elite vendredi soir en prenant le dessus sur le Limoges CSP (78-69). Une victoire que les Franciliens doivent en grande partie au meilleur match en carrière de Victor Wembanyama : 33 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 41 d’évaluation.

Le futur numéro 1 de la Draft NBA a survolé la rencontre, et on profite de la trêve internationale de 15 jours pour faire le point sur son formidable début de saison.

Ses 33 points le placent en seconde position au classement des meilleures performances des joueurs de moins de 19 ans. Juste derrière Sekou Doumbouya qui avait inscrit 34 points avec Limoges en 2019. À 18 ans, en 2001, Tony Parker avait inscrit 32 points contre Antibes.

Avec 41 d’évaluation, il est également deuxième en termes de « précocité ». Seul Antoine Rigaudeau a fait mieux, en 1990, quand il avait cumulé 25 points et 15 passes avec Cholet contre Dijon pour 43 d’évaluation.

Numéro 1 à l’évaluation

C’est donc avec ses 12 rebonds que « Wemby » rentre dans l’histoire : aucun joueur de moins de 19 ans n’avait fait mieux jusqu’ici. L’ancien record (11) appartenait à deux anciens français de NBA : Ian Mahinmi (2 fois) et Damien Inglis. À noter que Victor Wembanyama est déjà l’auteur de 7 des 10 meilleures performances de tous les temps en LNB pour un joueur de moins de 19 ans aux rebonds !

Cette saison, après sept rencontres, il est le numéro 1 de la Betclic Elite aux contres et à l’évaluation, 2e aux rebonds et 3e aux points avec 21.3 points, 8.9 rebonds et 2.9 contres pour 24.9 d’évaluation. Dans son sillage, Boulogne-Levallois est second au classement (6 victoires – 1 défaite), derrière Monaco (7 victoires – 0 défaite).

Photo : Hervé Bellenger