Kevin Durant : « Dès que l’entre-deux a lieu, toutes les conneries sont jetées aux oubliettes »

Lundi matin, à quelques heures de la réception des Pacers, les Nets sont sur quatre défaites de rang. Ce n’est donc pas la joie, mais l’ambiance est encore plus lourde puisque Kyrie Irving est au centre d’une nouvelle polémique. Ce n’est pourtant que le début d’une semaine rocambolesque pour la franchise de Brooklyn.

Le 1er novembre, au lendemain de la victoire contre Indiana donc, les Nets annoncent le départ de Steve Nash. Deux jours plus tard, Adam Silver, déçu par les demi-excuses du meneur de jeu, annonce qu’il va rencontrer Kyrie Irving. Quelques heures après, ce dernier est finalement suspendu (au moins) cinq matches par les Nets !

« C’était une expérience unique, c’est clair », avoue Kevin Durant, après la victoire contre les Hornets, pour ESPN. « Mais beaucoup de joueurs ont déjà connu de telles expériences, affronté une telle adversité auparavant dans la ligue. Il y a des hauts et des bas dans une saison, mais là, c’est probablement l’expérience la plus compliquée pour notre groupe. Il faut alors se recentrer sur le basket. Ce faisant, on retrouve un peu de réconfort en jouant au basket, avec la camaraderie, la fraternité entre coéquipiers. C’est important de savoir qu’on peut traverser ça en restant soudé. »

« C’est toujours agréable de revenir au jeu »

Est-ce la semaine la plus dingue de la longue carrière de l’ancien joueur du Thunder et des Warriors ?

« J’ai déjà vécu des semaines fortes, avec des coaches virés, des joueurs blessés. La semaine a été dure pour nous. Mais j’en ai déjà connu de telles avant. Je ne vais pas dire que c’est normal, mais la NBA est une ligue chaotique, il se passe toujours plein de choses. On est ensemble pendant six ou sept mois, donc il va forcément se passer des choses. »

Le MVP 2014 ne veut pas oublier non plus que, malgré les polémiques et les problèmes extra-sportifs, les Nets ont joué deux matches depuis le départ de Steve Nash et sans Kyrie Irving, contre Washington et Charlotte, et qu’ils ont gagné les deux. Une respiration positive pour KD, auteur de 28 et 27 points dans ces deux succès.

« C’est toujours agréable de revenir au jeu » , rappelle le double champion NBA. « Dès que l’entre-deux a lieu, toutes les conneries sont jetées aux oubliettes. On était impatient de rejouer, car on avait perdu plusieurs matches de suite. On avait à cœur de réagir. Il s’agissait de rebondir et je suis heureux car on a réussi à le faire, à remporter ces deux rencontres. C’est une bonne chose pour notre caractère, pour l’énergie de l’équipe. On doit continuer. »