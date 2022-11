Alors que le joueur vient d’être suspendu par son équipe, Nike multiplie les initiatives en vue de la sortie imminente de la nouvelle Kyrie 8. Voici une version multicolore baptisée « Just do It » slogan emblématique de Nike, avec une association de couleurs plutôt originale.

La tige alterne entre du rose saumon pastel et des nuances de bleu et blanc pour les parties en mesh ainsi que des touches de gris, également présentes sur la languette, où ressortent les logos « Just do It » et de Kyrie Irving, comme au niveau du talon. Les contours du « Swoosh » apparaissent en vert tandis que l’ensemble repose sur une semelle rose et blanche.

La date de sortie de ce coloris n’est pas encore connue.

(Via NiceKicks)

—

