Les Rockets redonnent des munitions à Alperen Sengun

Comment utiliser au mieux Alperen Sengun ? La réponse est simple : en le plaçant poste bas et en lui laissant le temps de travailler dos au cercle. Sauf que les Rockets veulent évoluer avec un style offensif plus fluide et rapide, et ils aimeraient donc davantage l’utiliser en mouvement.

Les deux directions sont opposées et dès la présaison, Stephen Silas avait remarqué la difficulté pour le joueur de trouver le bon équilibre. Le coach sait que les besoins des uns ne collent pas nécessairement avec ceux des autres…

« Comme on a de la diversité dans notre groupe, on peut jouer de plusieurs manières. Après, le problème, c’est d’en choisir une, surtout pour les titulaires », analyse le coach pour le Houston Chronicle. « Notre cinq majeur a changé. On doit s’assurer que Jalen Green touche le ballon, pareil pour Kevin Porter Jr, et quand Sengun est titulaire, il doit lui aussi avoir des ballons. Quand on joue vite et que la balle circule, ça se fait naturellement. Dès qu’il s’agit des systèmes ou des actions après les temps-mort, j’essaie de les répartir. »

La clé est là pour l’entraîneur de Houston. Après les temps-mort, il a pris l’habitude de mettre en place un système pour le Turc, afin qu’il joue poste bas. Le joueur a enfin des munitions et les Rockets peuvent alors pleinement profiter de sa capacité à fixer les défenses près du cercle.

« Quand on joue de manière plus libérée, il n’a pas forcément la balle », remarque le coach. « On doit s’assurer de jouer avec sa force, au poste. Je dois volontairement y amener la balle. Donc, de temps en temps, j’appelle une action pour lui. Car sinon, quand on joue, dans le cours du jeu, il ne touche que très peu la balle. »

Alperen Sengun devient très efficace quand il obtient le ballon dans cette position puisqu’il marque alors 1.35 point de moyenne (3.3 possessions au poste par match). Personne n’est plus prolifique que lui dans la ligue et l’intérieur texan tourne à 17.5 points de moyenne à 55% de réussite au shoot depuis quatre matches qu’il est titulaire.

« Ils ont confiance en moi en ce moment », assure-t-il. « Je suis titulaire, je touche davantage la balle. Je me sens bien, très bien. C’est mon jeu ça, j’ai fait ça toute ma vie. Je peux jouer face à Ivica Zubac, Nikola Jokic ou autre. Je sais ce que je vais faire quand je reçois la balle poste bas. » En attendant de le savoir aussi ailleurs…