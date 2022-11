Alors que la saison NCAA 2022/23 débute officiellement lundi prochain, c’est une information retentissante qui est tombée, ce mercredi en fin de journée : d’après The Athletic et ESPN, le coach de Kansas Bill Self et son premier assistant Kurtis Townsend ont en effet été suspendus, pour les quatre premiers matches de la saison.

Une décision prise en interne, par le département sportif de Kansas, et qui s’explique assez simplement. En effet, le programme est accusé, depuis près de quatre ans, de multiples violations du règlement universitaire par la NCAA, et préfère s’imposer ses propres sanctions, en espérant que celles-ci soient considérées comme suffisantes, avant que la NCAA n’impose les siennes, qui pourraient être plus lourdes.

Autrement dit : Kansas prend le taureau par les cornes, propose une sorte d’accord qui l’arrange, et croise les doigts pour ne pas y laisser trop de plumes.

Les faits

En 2017, le FBI s’est attaqué aux Etats-Unis à un dossier épineux : les accusations de tricherie et de corruption dans le monde universitaire. Après des mois d’enquête, plusieurs programmes ont alors été ciblés par des accusations, conjointement émises par l’instance fédérale et par la NCAA.

Parmi ces programmes, il y avait Kansas, accusé de cinq violations différentes du règlement universitaire, et qui demeure depuis sous le coup d’une enquête, et donc d’un verdict.

Sans entrer dans les détails, qui sont particulièrement complexes, il faut retenir, en résumé, que le programme basé à Lawrence a été accusé d’avoir profité de sa relation avec Adidas, son équipementier, pour obtenir des engagements de certains lycéens. Des représentants de la marque aux trois bandes auraient donc payé des lycéens pour sécuriser leur engagement auprès du programme de basket de Kansas.

Une pratique évidemment illégale, dont Bill Self, d’après l’enquête du FBI et de la NCAA, avait eu vent. Ce que le programme avait nié en bloc à l’époque… avant de faire un pas en avant, ce mercredi. En choisissant d’infliger une suspension à son coach, le programme espère ainsi convaincre de sa bonne foi aux yeux des hautes instances de la NCAA, en croisant les doigts pour que cette dernière considère leur décision comme une « punition » suffisante.

Les conséquences

Elles sont diverses, et prennent donc la forme de sanctions « choisies » par le département sportif de Kansas.

– La suspension pour les quatre premiers de la saison de Bill Self et son premier assistant Kurtis Townsend (face à Omaha, North Dakota State, Southern Utah et surtout Duke).

– Le retrait de trois bourses (trois places dans l’effectif) sur les trois prochaines saisons.

– Le retrait de quatre visites officielles sur le campus pour des lycéens, durant la saison 2023/24.

« Nous espérons que ces sanctions que nous nous infligeons permettront de trouver une conclusion à cette affaire » a ainsi déclaré à ce sujet Travis Goff, le directeur sportif à Kansas. Quant à Bill Self, il annonçait « accepter et soutenir la décision de Kansas de s’auto-imposer ces sanctions. »