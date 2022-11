Aleksej Pokusevski, l’étincelle intérieure du Thunder

Que ce soit sur un écran qui a laissé Jalen Suggs, le quarterback du Magic, au sol après le contact ou sur un contre au nez et à la barbe de Paolo Banchero, le dernier n°1 de la Draft, Aleksej Pokusevski, n’est plus le débutant hésitant qu’il était il y a deux ans, ou même l’an passé.

Cette saison, sa troisième dans la Ligue, est celle de la confirmation pour le Serbe de sept pieds qui n’a plus l’intention de se laisser bousculer dans la peinture. Car, utilisé en poste 5 face au Magic, Poku a tenu la dragée haute à Wendell Carter Jr, qui finira à 30 points et 12 rebonds tout de même…

Un Poku plus physique

« Il nous a aidés défensivement, mais aussi offensivement », a analysé Mark Daigneault après la victoire. « Avec ses mouvements sans ballon, en créant des actions sur le mouvement du ballon, en rentrant ses tirs. Et puis, défensivement, il a joué super physique. On avait J-Rob sur Banchero en fin de match et Poku était sur Carter, qui nous avait posé des problèmes pendant une bonne partie du match. Mais pas trop sur la fin, [Poku] a réussi à bien le tenir. »

A l’instar d’un gardien de but, Aleksej Pokusevski a effectivement pu défendre l’accès au cercle avec ses bras immenses, parfois à deux reprises sur la même action ! Fluet voire carrément fragile à son arrivée en Oklahoma, Poku est désormais capable de tenir le choc à l’intérieur des raquettes NBA. Une sacrée progression.

« C’est une équipe qui avait beaucoup de taille », détaillait quant à lui Aleksej Pokusevski juste après le buzzer final. « On voulait essayer d’avoir de l’impact sur leurs meilleurs joueurs, avec Lu évidemment, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Une des clés du match se jouait au rebond. »

Présent sur cet aspect du jeu avec plusieurs claquettes pour lui-même et ses coéquipiers, Poku a fait parler son physique pour renverser le Magic hier soir. Car son équipe était effectivement bien mal engagée en troisième quart, dans le creux de la vague avec un 20-8 en cours pour Orlando…

Un Poku décisif

Mais Aleksej Pokusevski a sonné la révolte avec son activité aux quatre coins du terrain, dont 5 rebonds, 2 points et un contre. Sans parler de multiples écrans, de « courses » comme le soulignait Mark Daigneault par avant, et des « extra pass » pour le coéquipier démarqué en bout de ligne.

Avec 16 points à 7/13 aux tirs, plus 9 rebonds, 3 contres et 2 interceptions, Poku a non seulement réussi son meilleur score de la saison, mais il a surtout pesé de tout son poids dans la victoire de son équipe, lançant un 11-4 de son équipe après son tir à 3-points pour repasser devant en dernier quart.

« On en parle tout le temps : un match dure 48 minutes ! Il y aura des hauts et des bas dans un match. Il faut simplement continuer à jouer fort et dur. Et trouver des solutions. »

A +22 au « +/-« , tout comme le tonique Jeremiah Robinson-Earl, Aleksej Pokusevski a clairement apporté l’étincelle pour aller chercher la quatrième victoire de la saison de son équipe. Surtout, l’ancien de l’Olympiakos semble enfin paré à prendre sa place parmi les joueurs cadres du Thunder, au même titre que les SGA, Dort et Giddey…

« J’ai le sentiment que Poku progresse à chaque match », s’enthousiasme Lu Dort. « Bravo à lui, il a vraiment fait un gros match ! »