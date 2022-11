Fin juin, Kevin Durant avait réclamé son transfert avant, quelques semaines après, de poser un ultimatum aux Nets : ce sera lui ou le duo Nash/Marks. Forcément, quand on demande la tête de son coach, et que ce dernier prend la porte ensuite, on attend la réaction du joueur en question.

L’ailier All-Star a donc été interrogé, après la défaite contre les Bulls, sur le départ de Steve Nash, survenu dans la journée de mardi.

« On est toujours surpris quand ça arrive », assure-t-il à ESPN. « Mais c’est normal en NBA. Des joueurs demandent des transferts, des coaches sont virés, des désaccords arrivent dans les vestiaires. Il s’agit surtout d’être prêt pour le prochain match. Ça va vite dans cette ligue, surtout pendant la saison, avec les entraînements et les rencontres. Il ne faut pas trop réfléchir même si c’était un peu dans ma tête aujourd’hui. »

Kevin Durant a appris la nouvelle en regardant ESPN, en début d’après-midi, après sa sieste. Ce qui confirme ce que Sean Marks avait précisé : aucun joueur n’a été consulté avant que la franchise ne prenne cette décision.

Mais aurait-ce été utile concernant Kevin Durant ? Car on peut rappeler que l’ancien du Thunder et des Warriors avait déjà donné son avis sur son entraîneur durant l’été…

« J’ai adoré travailler avec Steve », affirme-t-il pourtant, maintenant que l’ancien joueur de Phoenix n’est plus là. « Il s’est passé beaucoup de choses. L’équipe n’était pas en bonne santé, on n’a pas bien joué. La saison passée, c’était difficile, l’été aussi a été difficile. Ça arrive dans la ligue. Ça ne retire rien à l’intelligence de Nash, à sa façon de coacher. Je pense que ça ne lui enlève rien. Ça n’a pas fonctionné, c’est tout. »