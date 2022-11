Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander, le nouveau prince d’OKC

Déjà « Player Of The Week » pour la conférence Ouest, Shai Gilgeous-Alexander se donne les moyens de conserver sa récompense puisqu’il signe cette nuit un nouveau match plein avec 34 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres ! Le tout à 12 sur 18 aux tirs, et on lui pardonne presque ses cinq balles perdues. Le public d’OKC ne s’y trompe pas puisqu’il a eu droit à des « MVP, MVP », comme Kevin Durant ou Russell Westbrook avant lui.

« C’est sympa, ça donne l’impression d’être dans un jeu vidéo » réagit SGA à propos des chants du public. « Les gens ont toujours été supers avec moi, et ils continuent de l’être. Ils m’ont soutenu dès ma première année. Bien sûr, on n’a pas eu de bons résultats, mais ils ont toujours été derrière moi, et c’est facile de jouer dans une équipe et une ville comme celles-ci. »

40 sur 41 aux lancers-francs !

De sa prestation, on retiendra plusieurs choses. D’abord son dernier quart-temps où il s’est amusé avec la défense du Magic, toujours à la recherche de son endroit préféré pour shooter. Cela paraît simple, d’autant qu’il le fait à son rythme et il inscrit 13 points à 100% dans le dernier quart-temps.

Ensuite, il y a ses progrès en défense, et le 6e meilleur marqueur de la NBA (31.5 pts par match) est beaucoup plus actif que dans le passé. Enfin, il y a son adresse aux lancers-francs. Certes, il en a loupé un, mais ce n’est que son premier depuis le début de saison. Il en était à 30 sur 30 avant le match, et il en est désormais à 40 sur 41… C’est précieux pour une équipe quand son leader va chercher autant de lancers, et qu’il les met.

« Il a beaucoup de sang-froid » souligne Mark Daigneault. « C’est probablement la chose qui ressort de cette série. Je ne pense toujours pas qu’il joue son meilleur basket pendant 48 minutes, et je pense qu’il est du même avis que moi. Mais dans le 4e quart-temps, c’est clair qu’il est à son meilleur niveau. »

Deuxième meilleur intercepteur de la NBA

Pour la partie défensive, il suffit de le voir en défense sur Franz Wagner pour comprendre que SGA a franchi un cap. Il est le deuxième meilleur intercepteur de la ligue et dans le Top 20 des meilleurs contreurs !

Seules des pointures, comme Draymond Green, Shawn Marion ou encore Kawhi Leonard, sont parvenus à être aussi haut dans les deux catégories. « C’est déjà l’un des meilleurs attaquants de la NBA, et on lui a demandé de donner le ton en défense » poursuit le coach d’OKC. « Il fait du très bon travail dans ce domaine. »

Pour Aaron Wiggins, la défense de son coéquipier a une influence sur tout le groupe. « C’est une énergie contagieuse. Quand un gars montre autant de passion et de concentration dans ce domaine, je pense que tout le monde adhère et souhaite le soutenir. »

Interrogé sur ses progrès défensifs, SGA répond avec toujours le même flegme : « Pour gagner des matches, il faut faire des stops ». C’est simple, non ?