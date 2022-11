Les Warriors prolongent James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody

L’avenir de Golden State, c’est eux. Les Warriors ont donc logiquement activé les options de James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody pour la saison 2023/2024, annonce ESPN.

Une précision : le premier cité est éligible à une prolongation de contrat l’été prochain, car il sera libre (mais protégé) en 2024. C’est d’ailleurs lui, après une saison blanche, qui se montre le plus cette saison.

L’intérieur joue presque 15 minutes par match et compile 8.7 points et 4.4 rebonds de moyenne. Moses Moody aussi a son petit quart-temps de temps jeu (17 minutes même), durant lequel il marque 6.4 points.

Pour Jonathan Kuminga en revanche, on le sait, c’est plus difficile de fouler le parquet. Steve Kerr a un groupe très dense et le jeune ailier peine à faire sa place. Il tourne à 2.7 points de moyenne en six minutes et montre sa frustration, comme après le match contre Miami où il était resté l’intégralité de la partie sur le banc.

« Il n’est pas content, et je ne veux pas qu’il le soit. La progression est quotidienne, et c’est ce qui compte. Il se donne à fond, il reste prêt et son heure viendra », avait alors expliqué son coach.