Alors qu’il se faisait une joie de retrouver les terrains après 15 mois sans jouer, Kawhi Leonard est déjà de retour à l’infirmerie. Son genou droit, opéré, le gêne, et il sait qu’il ne rejouera pas avant dimanche prochain, au mieux !

Absent à OKC la semaine dernière, il n’a pas joué à domicile dimanche et lundi soir, et le staff médical a annoncé qu’il allait rester aux soins pendant que l’équipe se rend au Texas pour affronter les Rockets et les Spurs.

« Il est frustré » reconnaît Tyronn Lue. « Il veut être sur le terrain, et non seulement il ne peut pas, mais désormais il ne peut pas faire les déplacements. Il veut nous accompagner, mais le médecin lui a dit que ce n’était pas une bonne idée en ce moment à cause de cette raideur dans le genou, et vu ce qu’il a traversé auparavant. »

Cette nuit, Kawhi Leonard a donc manqué son 4e match de suite, et il va donc en louper deux de plus. Après 15 jours de saison régulière, son bilan est maigre : deux matches, 42 minutes et 25 points inscrits.

« Il est juste frustré au regard de tout le travail fourni ces quinze derniers mois » poursuit son coach. « D’en arriver à ce stade, et ne pas être en mesure d’être physiquement comme il le souhaite… Mais il va de mieux en mieux, et c’est la chose la plus importante. »