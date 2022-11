La première chaussure signature de Jayson Tatum sortira en mars

On connaît la date à laquelle la première chaussure signature de Jayson Tatum, signé chez Nike, devrait sortir. Alors qu’on pouvait l’imaginer prendre le wagon de l’été prochain, la paire devrait finalement être commercialisée avant la fin de la saison, comme l’a confié le principal intéressé dans un entretien avec Graham Bensinger.

« Ça sort en mars. J’ai dû me rendre à Portland cet été, dans les quartiers généraux de Nike, et j’ai pu les porter pour la première fois. Ça a été l’un des moments les plus cools de mon été, de pouvoir porter ma propre chaussure signature. C’était comme un rêve devenu réalité », a-t-il déclaré.

Après Luka Doncic, Jayson Tatum est donc le nouveau joueur à intégrer le fameux club prisé de ceux qui possèdent une chaussure signature. La star des Celtics a également glissé n’avoir zappé aucune étape du processus créatif et a même pris plaisir à voir ses idées évoluer jusqu’au résultat final.

« J’aime voir mes idées prendre vie. Ça ne me dérange pas de rester assis pendant un appel Zoom d’une heure et demie ou deux heures pour évoquer quarante idées différentes, et finalement n’en utiliser que vingt », a-t-il ajouté. J’aime faire partie du processus créatif et de voir ces choses prendre forme, c’est particulier. C’est l’un de ces moments auxquels on rêve quand on est gamin ».

Reste maintenant à attendre quelques longues semaines avant que la paire ne soit dévoilée et qu’il puisse enfin utiliser le modèle qu’il garde pour l’instant secrètement chez lui, loin des regards indiscrets.

« J’ai une paire à la maison. C’est incroyable. C’est comme tenir un gros secret en main alors que je n’ai qu’une envie, c’est de le montrer au monde. Mais je dois attendre… »

