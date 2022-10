Après la Kyrie « Infinity », place à la « vraie » Kyrie 8, avec une série de coloris qui lanceront sa sortie. La Kyrie 8 a été dévoilée pour la première fois lors d’une séance d’entraînement de Kyrie Irving au cours de l’été.

Voici donc les images officielles de la paire, avec une tige mêlant blanc et gris et assortie de touches d’ « University Red », ce rouge pâle présent au milieu de l’empeigne et à l’intérieur du « Swoosh », dont les contours ressortent en noir. La semelle est également en noir et blanc.

La date de sortie de ce coloris est attendue pour le mois de novembre.

(Via SneakerNews)

