Le MVP de la nuit | Donovan Mitchell donne quelques regrets aux Knicks…

Sauf tremblement de terre, Donovan Mitchell recevra ce soir le trophée de Player of The Week pour la conférence Est. On ne voit pas comment cette récompense pourrait lui échapper tant l’arrière des Cavaliers domine son sujet depuis le début de la saison régulière. Cette nuit, face aux Knicks, qu’il pensait rejoindre cet été, il réalise tout simplement l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 38 points et 12 passes. Certes, il a déjà inscrit beaucoup plus de points avec le Jazz, mais jamais il n’avait fait autant de passes sur un match.

« Ce gars fait partie de l’élite en attaque » lâche JB Bickerstaff. « Je me demande ce qu’il n’est pas capable de faire sur un terrain ? Peut-être qu’on trouvera quelque chose avec le temps… Mais depuis qu’il est avec nous, il est phénoménal et il impressionne tout le monde, jour après jour. »

C’est d’abord à 3-points que Donovan Mitchell a fait mal aux Knicks, et surtout à Evan Fournier, très souvent en retard. Les deux se défient depuis des années, même en sélection, et l’arrière des Cavaliers a énormément fait souffrir le Français avec d’abord cinq paniers à 3-points dans le seul premier quart-temps.

Le tout en faisant jouer les autres puisque c’est Mitchell qui dirige le jeu en l’absence de Darius Garland. C’est bien simple, sur les 28 points de Cleveland en premier quart-temps, il est impliqué sur 23 !

« Mes coéquipiers me font confiance. Mes entraîneurs me font confiance. Je ne veux pas dire que je n’avais pas confiance avant, mais c’est facile d’essayer de se faire une place dans une nouvelle situation » réagit Donovan Mitchell. « Avec J.B., nous avons eu plusieurs discussions sur le fait de rester soi-même et avec l’absence de D.G. (Darius Garland), je dois assumer un peu plus de responsabilités. J’ai le sentiment d’avoir toujours été ce type de joueur. J’essaie juste de trouver un moyen d’être le meilleur joueur possible, que ce soit en marquant, en défendant, en passant, en prenant des rebonds. »

Un cinquième match à 30 points et plus

Malgré ce très bon Donovan Mitchell, ce sont les Knicks qui vont longtemps mener au score. Mais l’ancien scoreur du Jazz sonne la révolte avec d’abord ce contre sur Obi Toppin, sur la planche, puisque ce découpage en règle de la défense pour aller au dunk. C’est sur une action à 4-points qu’il égalise. Son dernier quart-temps est intense, et il trouve en Kevin Love le parfait Lieutenant pour renverser les Knicks.

« Il a dit que si on avait besoin de lui, il était prêt à y aller. J’ai trouvé qu’on avait besoin de lui, et il n’allait pas nous laisser perdre ce match » raconte son coach.

À l’arrivée, Cleveland s’impose 121-108, et Donovan Mitchell signe son cinquième match à 30 points et plus. Le tout avec de l’adresse : 12 sur 20 aux tirs, dont 8 sur 13 à 3-points, avec donc 38 points, 12 passes, 3 rebonds et 2 contres !

« J’essaie d’être une présence calme » conclut-il. « J’ai conscience que les yeux seront rivés sur moi, et que les gars auront des shoots supplémentaires et des shoots ouverts. J’ai conscience qu’on n’avait pas 30 points de retard, et qu’on était là, à trois possessions, et qu’il fallait trouver une réponse. Collectivement, on a fait du bon travail. Personnellement, dans ces moments-là, j’essaie d’être un leader, et ce soir, il y avait de tout, et mes coéquipiers m’ont en permanence facilité les choses. »