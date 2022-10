Cavaliers – Knicks : Donovan Mitchell envoie un message !

À l’extérieur, les Knicks jouent plutôt très bien pour commencer (52% aux tirs). Problème pour Tom Thibodeau et ses hommes : les Cavaliers jouent aussi bien, voire mieux. Ils convertissent aussi 52% de leurs tirs dans le premier quart-temps, et à la différence des Knicks trouvent le chemin du filet derrière l’arc : 9 tirs primés, dont 5 pour le seul Donovan Mitchell !

Il n’y a ainsi que cinq points d’écart après 12 minutes, et les Knicks parviennent à stabiliser cet écart par la suite. Le second quart-temps est un temps fort des visiteurs, qui apprécient notamment des bons passages du trio de remplaçants Immanuel Quickley – Obi Toppin – Isaiah Hartenstein pour rester dans le rétroviseur de leurs adversaires. En parallèle, l’adresse extérieure des Cavaliers a baissé, mais leur attaque demeure fluide, à l’image de ces 18 passes sur 22 paniers.

Les Knicks, des rires aux larmes

Mais le vrai gros temps fort des Knicks, c’est le troisième quart-temps. Grâce à une défense plus rigoureuse et en profitant de la vulnérabilité des Cavaliers sur contre-attaque, la troupe de « Thibs » démarre pied au plancher en revenant des vestiaires. En 12 minutes, elle renverse totalement le cours du match en inscrivant 34 points à 65% aux tirs (contre 22 à 29% pour Cleveland), pour ainsi prendre 9 points d’avance d’attaquer le dernier acte !

Un dernier acte… au cours duquel les Knicks vont totalement couler. Alors qu’ils étaient pourtant parvenus à calmer complètement les Cavaliers durant le quart-temps précédent, les coéquipiers de Julius Randle perdent en effet totalement pied à mesure que la fin de la partie s’approche.

Il faut dire que les locaux haussent soudainement leur niveau de jeu en attaque, après 12 minutes poussives après le retour des vestiaires, et ça décoiffe : 37 points à 60% aux tirs, sous l’impulsion notamment d’un Kevin Love lunaire, qui prend totalement feu et plante 5 tirs primés pour anéantir les espoirs des Knicks (121-108) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’ascenseur émotionnel des Knicks en seconde mi-temps. Un troisième quart-temps à 34 points à 65% aux tirs, puis un quatrième quart-temps à 15 points à 35% aux tirs. Voilà comment résumer la seconde mi-temps des Knicks, passés par les deux extrémités sur l’échelle des émotions durant ces dernières 24 minutes. Un effondrement assez dingue, d’autant qu’ils tenaient une avance de 9 points à la fin du troisième quart-temps. L’énorme coup de chaud des Cavaliers et de Kevin Love en fin de partie les a complètement assommés, alors que la qualité de leur exécution offensive s’amenuisait au plus mauvais moment.

– L’énorme coup de chaud de Kevin Love. C’était un moment assez fou à suivre en direct. Bon sans être flamboyant durant les trois premiers quart-temps, Kevin Love s’est transformé en torche humaine dans le dernier acte, avec un coup de chaud monumental : 5 tirs primés sur 7 tentatives, dont un tir inscrit avec la faute ! Les Knicks, qui n’ont pas particulièrement bien défendu sur lui, ne s’en sont assez logiquement pas remis. Le vétéran des Cavaliers termine à 29 points, à 8/13 à 3-pts.

TOPS & FLOPS

✅ Donovan Michell. L’arrière des Cavaliers est dans une forme olympique en ce début de saison, et il a notamment passé un très bon week-end : 41 points contre Boston vendredi, puis 38 points (12/20) et 12 passes en ce dimanche contre New York. Ses faits d’armes majeurs : d’abord un premier quart-temps à 15 points pour placer son équipe sur des bons rails à l’entame, puis un dernier quart-temps virevoltant, à l’image de son coéquipier Kevin Love, avec plusieurs tirs primés et un énorme dunk dans le trafic pour réveiller et relancer les siens. Pas loin d’être un Knick cet été, « Spida » a été sans pitié avec l’équipe de sa région d’origine…

✅ Dean Wade. Bonne performance pour celui qui depuis trois matches est le titulaire sur le poste 3 : 22 points à 6/8 à 3-pts. Loin du ballon, profitant des espaces créés par Donovan Mitchell, l’ancien de Kansas State a silencieusement fait très, très mal à la défense du club de « Big Apple ».

✅ Jalen Brunson. Seul joueur des Knicks avec un « plus/minus » positif à la fin de la rencontre, le meneur a été fidèle à lui même : sobre mais diablement efficace. Intelligent et précieux dans sa gestion du rythme, agressif vers le cercle et vaillant en défense, l’ancien Maverick présente une fiche de stats représentative de son volume de jeu important : 16 points, 4 rebonds, 7 passes et 3 interceptions.

✅ Isaiah Hartenstein. Si Jalen Brunson a été la satisfaction des Knicks dans le cinq majeur, « Hart » est celle du banc. Mobilisé plus régulièrement qu’à l’accoutumée à cause des problèmes de fautes de Mitchell Robinson, le pivot s’est montré utile avec 12 points et 9 rebonds au compteur. Dans un profil différent de celui de « Mitch », plus technique en attaque mais moins mobile et aérien en défense, il a ainsi proposé 27 minutes satisfaisantes.

⛔️ Caris LeVert. Sortie ratée pour celui qui était un des héros du match de Boston, en marquant 41 points. Contre les Knicks, il inscrit… 40 unités de moins : un seul petit point, récolté sur la ligne des lancers-francs puisqu’il a raté les 9 tirs qu’il a tentés. Un vrai raté, à vite oublier.

LA SUITE

– Cavaliers : réception des Celtics, dans la nuit de mercredi à jeudi (0h30)

– Knicks : réception des Hawks, même horaire