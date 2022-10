Erik Spoelstra critique l’individualisme de ses joueurs

On parle beaucoup moins du Heat, que des Lakers ou les Nets, mais Miami rate aussi son début de saison avec seulement deux victoires pour cinq défaites. Chaque année, personne ne s’inquiète des mauvaises passes du Heat. Tout simplement parce que l’ADN de la franchise ne bouge pas, et les finalistes 2020 s’appuient sur un effectif quasi inchangé.

Sauf que Erik Spoelstra rappelle que la force du Heat a toujours été de s’appuyer sur son collectif, et sans nommer quiconque, il rappelle à ses joueurs que l’individualisme ne mènera nulle part.

« À l’heure actuelle, il s’agit du collectif. Comment avoir un impact sur le groupe, pour ensuite avoir un impact sur la victoire ? Si on essaie de faire autrement, cela va conduire à une quantité incroyable de frustration » prévient le coach de Miami. « Si quelqu’un essaie d’y arriver tout seul, si quelqu’un essaie de forcer, si quelqu’un essaie d’atteindre des objectifs individuels, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ni d’un côté ni de l’autre. Nous devons nous souder collectivement pour résoudre ce problème et avoir un impact sur la victoire. »

« La douleur de la défaite va nous pousser à évoluer rapidement »

Même si l’équipe comprend des All-Stars, le meilleur sixième homme en titre et un coach plusieurs fois titré, le Heat ne peut être dans la suffisance, et attendre février pour véritablement lancer sa saison.

« On connaît notre identité. On sait qu’on doit être compétitifs ensemble, des deux côtés du terrain. C’est ce que nous faisons quand nous sommes totalement impliqués en défense. C’est ce que nous allons corriger. Nous avons évidemment du temps. Il n’y a pas de panique à ce sujet. Mais nous ne voulons pas attendre. Nous ne voulons plus attendre, surtout que nous avons déjà les réponses. Il s’agit simplement de s’engager pleinement, de manière soudée et des deux côtés du terrain. »

Mais Erik Spoelstra prévient que l’attaque aussi doit être corrigée. Du match face aux Kings, il a retenu des shoots trop rapides et d’autres idiots.

« On doit être plus cohérent avec notre identité offensive » conclut-il. « Et nous savons ce que c’est. On vient juste de tester et de voir si nous pouvions faire autrement. La douleur de la défaite va nous pousser à évoluer rapidement. Ou bien il y aura plus de douleur… Nous pouvons continuer de faire des essais, et le faire d’un tas de façons différentes qui ne fonctionnent pas. Ou, alors nous savons ce qui fonctionne et nous nous engageons à le faire tout de suite, et de manière aussi constante que possible ».