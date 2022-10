Babacar Sané rejoint la Team Ignite

On l’avait vu du côté de la Basketball Africa League au printemps et désormais, le voilà aux États-Unis en G-League. Babacar Sane vient en effet de signer avec la Team Ignite, cette formation sous l’égide de la NBA qui permet aux jeunes joueurs de se préparer pour ensuite rejoindre la grande ligue.

C’est en quelque sorte un centre de formation et Jalen Green ou Jonathan Kuminga sont passés par cette équipe avant d’être draftés par les Rockets et les Warriors.

Ce Sénégalais de 19 ans, international depuis peu et qui a fait ses armes au sein de la NBA Academy Africa, va notamment y retrouver Scoot Henderson, qu’on a pu observer face à Victor Wembanyama en début de mois.

Our newest NBA Academy graduate joins the team! Welcome to the squad, Babacar! #ShockTheSystem

✍️: https://t.co/OejcPPnQ3u pic.twitter.com/L3AZgj0ojw

— NBA G League Ignite (@gleagueignite) October 26, 2022